Z okazji czterdziestych urodzin Dawid Celt zorganizował specjalną transmisję live na kanale Break Point, który współtworzy z Markiem Furjanem, gdzie odpowiadał na różne pytania. Wiele osób z m.in. świata tenisowego złożyło mu życzenia i zadało pytania.

Celt dostał trudne pytanie od Radwańskiej. "Brudy życia codziennego"

Jedną z takich osób była Iga Świątek, która zapytała, kiedy odda kawałek jej pizzy, który zjadł podczas Billie Jean King Cup. - Z drugiej strony muszę ci powiedzieć, że masz szczęście, że nie miałem więcej czasu, bo to nie byłby jeden kawałek. Pewnie bym "dmuchnął" połowę tej pizzy. Więc jakbyś już przyszła, pewnie zostałoby puste opakowanie - powiedział.

To nie wszystko. Jedną z osób, która zadała niewygodne pytanie była... jego żona Agnieszka Radwańska. "Drogi mężu. Kiedy zaprosisz mnie do kina albo zrobisz romantyczną kolację w domu?" - zapytała z uśmiechem na ustach.

Po zobaczeniu tego nagrania Dawid Celt zareagował: - Ooo... Proszę bardzo, wywlekamy na światło dzienne brudy życia codziennego. Kurczę, tego się nie spodziewałem - odpowiedział żartobliwie.

- Do kina? Dobre pytanie, bo sam bym się wybrał. Nawet myślałem o tym kilka razy ostatnio, ale zawsze coś - jakiś wyjazd, trzeba pojechać z młodym na zajęcia, tu opieki nie ma. Także postaram się. Obiecuję! - zapewnił.

- A ta kolacja romantyczna... to już jest trudniejszy temat. Prędzej może wydzwonię kogoś, może pójdziemy gdzieś. Przegadamy to sobie w chacie - zakończył.

Dawid Celt i Agnieszka Radwańska pobrali się w 2017 roku

Dawid Celt i Agnieszka Radwańska są ze sobą od 2013 roku. Początkowo byli sparingpartnerami, ale po czasie pojawiło się między nimi głębsze uczucie. - Jak znalazłam Dawida? Miałam szczęście. Poznaliśmy się w pracy, a potem stopniowo do siebie zbliżaliśmy. Miałam 24 lata, nie byłam zdesperowana, nie szukałam męża. I co ważne, nie musiałam w imię związku zrezygnować z tenisa - mówiła kilka lat temu była tenisistka w rozmowie z magazynem "Gala".

Para wzięła ślub w 2017 roku, a ceremonia ślubna odbyła się Bazylice Biskupa w Krakowie. Po trzech latach doczekali się syna - Jakuba.