Celt nie zrobił wielkiej kariery na kortach. Najwyżej w rankingu singlistów był notowany na 852. miejscu. Znacznie lepiej odnajdywał się w pracy szkoleniowej. W poprzedniej dekadzie nawiązał współpracę jako drugi trener z Agnieszką Radwańską, z którą znalazł wspólny język też w życiu prywatnym - od 2017 roku są małżeństwem. Do dzisiaj pełni funkcję kapitana polskiej reprezentacji kobiet - w ramach zawodów Billie Jean King Cup, niegdyś znanych jako Puchar Federacji.

Celt wspomina historię z przeszłości

Czołowy przedstawiciel polskiego środowiska tenisowego w sobotę obchodził urodziny - skończył okrągłe 40 lat. Z tej okazji wziął udział w serii pytań i odpowiedzi (Q&A) na kanale Break Point na Youtube. W pewnym momencie wrócił do przeszłości i opowiedział parę ciekawych historii, jakie mu się przydarzyły. Jedna z nich zaczęła się w pociągu podczas podróży na zawody.

- Wchodzę do przedziału. Siadam sobie, zarzucam torby na górę i niedługo później dosiada się do mnie żołnierz. Młody chłopak. Nawiązaliśmy gadkę i tak wyszło, że przegadaliśmy całą podróż. I na koniec on z portfela wyciągnął łuskę po naboju. Powiedział: masz na szczęście, wrzuć sobie do portfela. Podziękowałem, zbiliśmy pionę - powiedział Celt.

Co przydarzyło mu się dalej? Kapitan polskiej drużyny w BJKC kontynuował historię:

- Trzymałem tę łuskę w portfelu naprawdę długo. Latała ze mną w różne miejsca. Któregoś razu byłem na lotnisku, przeszedłem przez bramki, dałem rzeczy do skanowania. I nagle widzę, że jest jakaś zadyma. Kilku panów dobiegło do mnie i zapytało się: co to jest? A ja dopiero się jorgnąłem. Mówię, że to jest łuska, dostałem kiedyś od żołnierza i nigdy nie miałem z nią żadnego problemu. Zrobiło się nieprzyjemnie, panowie zaczęli dociskać. Zeszli się następni - z bronią, w kamizelkach. Ale jakoś z tego wybrnąłem. Na szczęście było to w Polsce. Byłem kompletnie nieświadomy, że mogą zrobić się takie problemy - podsumował Dawid Celt.