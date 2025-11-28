Wielkie zmiany u Igi Świątek! Polka oficjalnie potwierdza

- Być może będę musiała opuścić niektóre turnieje, nawet jeśli będą obowiązkowe. Przepisy WTA sprawiają, że to dla nas istne szaleństwo - takimi słowami Iga Świątek opisała swoje wątpliwości względem kalendarza imprez tenisowych. Natłok turniejów już w zeszłym sezonie przeszkadzał Polce, a w przyszłym roku będzie pod tym kątem jeszcze gorzej.

Świątek jednak nie jest sama w takiej ocenie. Stanowisko wiceliderki światowego rankingu poparło Stowarzyszenie Zawodowych Tenisistów (PTPA). Dla wielu zawodników i zawodniczek ważne jest, by zadbać o swoje zdrowie fizyczne oraz psychiczne. Ograniczenie występów sprawi, że zamiast na ciągłych podróżach, sportowcy będą mogli skupić się na częstszych treningach, a także na mentalnym odpoczynku.

W wywiadzie z Guardianem Polka potwierdziła swoje dotychczasowe stanowisko - w planie na 2026 rok zabraknie niektórych turniejów. "Chcę opuścić dwa turnieje - zapewne te, w których nie czułam się dobrze i nie osiągałam dobrych wyników. Spędzę ten czas na treningu, by poprawić technikę. Mam nadzieję, że pomoże mi to w grze pod presją. Moje ciało lepiej będzie pamiętać dobre zagrania z treningów" - stwierdziła Świątek.

Świątek: Przerwy dadzą pewność

24-latka przyznaje też, że dodatkowe przerwy w trakcie sezonu pomogą jej w przygotowaniu mentalnym. "Wiedza, że ciężko pracowałam nad swoją grą, da mi dużo pewności siebie. Będę mogła przystępować do turniejów nieco lepiej przygotowana. Większość zawodników powie, że przy obecnym kalendarzu nie jest w stanie być w 100% gotowym do gry w każdych zawodach" - tak wiceliderka rankingu podsumowała swoje podejście.

Iga Świątek sezon rozpocznie w Chinach. Wystąpi w pokazowym turnieju World Tennis Continental Cup, który odbędzie się w dniach 26-28 grudnia w Shenzhen. Następne w kalendarzu będą mecze United Cup, a po tym przyjdzie czas na Australian Open - jedyny turniej Wielkiego Szlema, którego Polka jeszcze nie wygrała.