Oto co naprawdę Rybakina myśli o Świątek. Ludziom otworzą się oczy

Pięć razy w tym roku zagrały ze sobą Iga Świątek (2. WTA) oraz Jelena Rybakina (Kazachstan, 5. WTA). Pierwsze cztery spotkania wygrała Polka (w United Cup, Dausze, Roland Garros i Cincinnati). Dopiero w piątym pojedynku lepsza okazała się Rybakina, zwyciężając 3:6, 6:1, 6:0 w fazie grupowej WTA Finals w Rijadzie. Bilans bezpośrednich meczów Świątek - Rybakina to 6:5 na korzyść Polki.

Jelena Rybakina naprawdę powiedziała to o Idze Świątek

Wielu ekspertów uważa, że w przyszłym roku największą rywalką Igi Świątek i liderki światowego rankingu, Białorusinki Aryny Sabalenki będzie właśnie Jelena Rybakina.

Kazaszka w rozmowie z kazachskim serwisem Tengri TV została spytana, czy czuje się już teraz lepszą zawodniczką od Igi Świątek.

- Iga? Oczywiście, że jest ode mnie lepsza. Za każdym razem walczymy ze sobą, ale jeśli spojrzeć na statystyki, to zdaję sobie sprawę, że Iga jest oczywiście lepsza pod względem stabilności oraz tego, ile już wygrała i to w tak młodym wieku. Patrząc na to, jakie miała sezony rok i dwa lata temu, to jej wyniki są rewelacyjne - powiedziała Rybakina, cytowana przez Super Express.

Dziennikarz spytał ją, czy lepsza od niej jest Aryna Sabalenka.

- Aryna też miała bardzo dobre wyniki w ostatnich dwóch sezonach. Obecnie Iga i Aryna to moje rywalki, ale ogólnie, patrząc na osiągnięcia i na to co już zdobyły, to są naprawdę świetne, lepsze ode mnie - dodała Rybakina.

Rybakina 2025 rok zakończyła bilansem: 59 zwycięstw i 20 porażek. Kazaszka wygrała tylko trzy turnieje: w Strasburgu, Ningbo i WTA Finals w Rijadzie. W aż trzech turniejach wielkoszlemowych w tym sezonie odpadała w IV rundzie (Australian Open, Roland Garros i US Open), a na Wimbledonie przegrała w III rundzie.

