Niebywałe, co zrobiła Maja Chwalińska. Niesamowity zwrot akcji

Był 16. gem środowego pojedynku: Maja Chwalińska (128. WTA) - Varvara Lepchenko (USA, 157. WTA) w 1/8 finału Challengera w Buenos Aires przy stanie 6:1, 5:3 dla Polki i serwisie rywalki. Właśnie wtedy Chwalińska zmarnowała piłkę meczową. Po chwili przegrała trzy gemy z rzędu i całego drugiego seta 5:7.

Dreszczowiec Mai Chwalińskiej. Nie wykorzystała wielkiej przewagi

W efekcie doszło do decydującego, trzeciego seta. Maja Chwalińska już w pierwszym gemie zdobyła przełamanie. Od tego momentu przegrała jednak aż cztery gemy z rzędu! Polka wtedy odpowiedziała, wygrywając dwa gemy z rzędu, ale znów straciła podanie i przegrywała 3:5. Potrafiła jednak doprowadzić do pasjonującej końcówki i tie-breaka.

Polka fatalnie go zaczęła, bo przegrywała już 1:4. Była wtedy w bardzo trudnej sytuacji. Niestety dla polskich kibiców, Chwalińska nie była w stanie już odrobić strat i przegrała tie-breaka do 3. W decydującej partii Chwalińskiej przydarzył się fatalny gem, w którym popełniła trzy z rzędu podwójne błędy serwisowe.

Środowy mecz trwał aż dwie godziny i 50 minut.

Chwalińska w tym sezonie ma bilans: 28 zwycięstw i 21 porażek. We wrześniu odniosła największy sukces w tym roku - wygrała turniej WTA 125 na kortach ziemnych w Montreux. Oprócz tego była w półfinałach dwóch turniejów (Antalya oraz Rende).

Lepchenko w ćwierćfinale turnieju w Buenos Aires zagra ze zwyciężczynią meczu: Oleksandra Oliynykova (Ukraina, 95. WTA) - Lucciana Perez Alarcon (Peru, 448. WTA).

Maja Chwalińska - Varvara Lepchenko 6:1, 5:7, 6:7 (3:7)

