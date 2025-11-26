Jest wielką gwiazdą, zrobił prezent siostrom za ok. 4,65 mln zł

Wszystko co najważniejsze w tenisowym sezonie 2025 już za nami. Zawodnicy i zawodniczki ładują baterię do zmagań w przyszłym roku. Część z nich wykorzystała ten czas na podziękowanie najbliższym za okazywane wsparcie. Na wyjątkowy prezent zdobył się Casper Ruud.

Wyjątkowy prezent Ruuda. Podziękował siostrom

"Casper Ruud w tym tygodniu sprawił niespodziankę swoim siostrom, Caroline i Charlotte. Każda z nich otrzymała po apartamencie. Według informacji wcześniej kupił nieruchomości za łączną kwotę 13 milionów koron norweskich (około 4,65 mln zł)" - napisał portal sportskeeda.com.

Jak zaznacza portal nettavisen.no Ruud od dawna inwestuje na rynku nieruchomości. Obecnie posiada łącznie pięć nieruchomości w Asker i Baerum. Ruud chciał prezentem podziękować siostrom za wieloletnie wsparcie, które mu okazują na turniejach.

Portal championat.ru zaznaczył także, że nie tak dawno tenisista był uczestnikiem innej inwestycji. "Wraz z legendarnym norweskim szachistą Magnusem Carlsenem, zainwestował 2,6 miliona euro w SportAI z siedzibą w Oslo, firmę wykorzystującą sztuczną inteligencję do dostarczania sportowcom profesjonalnych danych o wynikach za pomocą analizy wideo" - czytamy.

Ruud to były wicelider światowego rankingu i trzykrotny finalista wielkoszlemowych turniejach. Szczyt jego formy przypadł na 2022 i 2023 rok. W 2022 roku był w finale French Open i US Open. Rok później dokonał tej samej sztuki na kortach Rolanda Garrosa.

