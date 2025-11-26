Iga Świątek (2. WTA) i Aryna Sabalenka (1. WTA) - po jedynym, a Jelena Rybakina (5. WTA) - zero - tak wyglądały liczby najlepszych tenisistek świata w tym roku w liczbie triumfów w turniejach wielkoszlemowych. Kazaszka miała za to świetną końcówkę roku, bo najpierw wygrała turniej w Ningbo, w finale pokonując Rosjankę Jekatierinę Aleksandrową (10. WTA) 3:6, 6:0, 6:2, a potem triumfowała w WTA Finals w Rijadzie, gdzie odniosła komplet pięciu zwycięstw.

Rybakina zdetronizuje Świątek i Sabalenkę w 2026 roku

Tymczasem prestiżowy portal "Tennis365.com" napisał tekst o Rybakinie i zwrócił uwagę, jaką może mieć ona przewagę w przyszłym sezonie nad Igą Świątek oraz Aryną Sabalenką.

"Mimo że obie wyprzedziły w tegorocznym rankingu zajmującą 5. miejsce Rybakinę, Kazaszka wyprzedziła je w jednym kluczowym obszarze w roku 2025 - serwisie. Przyglądając się jej znakomitym statystykom, wskazują one, że w 2026 roku może ona na nowo ugruntować swoją pozycję liderki w serwisie" - czytamy.

Rybakina już od dawna uznawana jest za jedną z najlepiej serwujących zawodniczek w światowym tourze. W tym roku miała najwięcej asów (516) i została pierwszą zawodniczką od 2016 roku (Karolina Pliskova), która przekroczyła liczbę 500 asów. Druga w tym zestawieniu w tym roku Czeszka Linda Noskova zaserwowała 373 asy.

Portal zwraca uwagę, że imponująca jest liczba podwójnych błędów w stosunku do asów Rybakiny.

"Co imponujące, Rybakina popełniła zaledwie 222 podwójne błędy serwisowe w porównaniu do 516 asów serwisowych, co stanowi różnicę +294 w skali roku. Kilka innych zawodniczek znajdujących się na szczycie rankingu asów również miało dodatnie różnice, jednak nie dorównują one absolutnie wynikom mistrzyni WTA Finals" - dodaje "Tennis365.com".

Dla porównania Sabalenka miała 165 podwójnych błędów i bilans +137, a Świątek 243 asy i 235 podwójne i zaledwie +8.

Rybakina miała też 82,5 proc. wygranych gemów serwisowych i zajęła drugie miejsce w tym zestawieniu. Liderka Lucie Havlickova (325. WTA) zagrała jednak tylko dwa mecze. Dobrze w tej klasyfikacji wypadły zarówno Świątek, jak i Sabalenka. Polka miała 76,6 proc., a Sabalenka 77,8 proc., co dały jej odpowiednio szóste i czwarte miejsce.

Rybakina jest też najlepsza w proc. liczby punktów po pierwszym serwisie (74,6 proc.). Świątek jest na 18. miejscu (69,4 proc.), a Sabalenka dopiero na 25. pozycji (68,4 proc.).

