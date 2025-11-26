Oto co rywalki naprawdę myślą o Świątek. Wszystkie zwróciły na to uwagę

Iga Świątek zakończyła sezon 2025 z trzema wygranymi turniejami. Mowa o wielkoszlemowym Wimbledonie, a także o turniejach WTA 1000 w Cincinnati i WTA 500 w Seulu. - To był bardzo intensywny sezon, ale cieszę się, że ostatnie mecze rozegram w rodzinnym kraju. Atmosfera na pewno będzie świetna, a wsparcie: ogromne. Jestem za nie bardzo wdzięczna - mówiła Świątek przy okazji turnieju Billie Jean King Cup w Gorzowie Wielkopolskim (cytat za: tenismagazyn.pl).

Rywalki nie mają wątpliwości. Świątek jest najbardziej przesądna

Jak rywalki wypowiadają się nt. Świątek? Madison Keys, Jennifer Brady, Desirae Krawczyk oraz Jessica Pegula stwierdziły wprost, że Iga najbardziej zwraca uwagę na swoje rytuały. Mowa tutaj m.in. o noszeniu słuchawek przed meczami, ułożeniu butelek wody czy ten sam ruch przy serwisie.

- Która z tenisistek jest najbardziej przesądna, jeśli chodzi o rutynę? - zapytała Keys. - Iga - odpowiedziały wszystkie tenisistki biorące udział w podcaście "The Player's Box". "Nikt się nie zawahał", "wszyscy o tym wiedzieliśmy", "zabawne, że są tak jednomyślne" - pisali internauci na portalu X. Nie brakowało też komentarzy sugerujących, że przesądy to coś innego, niż dyscyplina czy rutyna.

Jak się okazuje, Świątek otwarcie mówi o jednym ze swoich przesądów. Chodzi o playlistę, której słucha przed każdym meczem. Iga opowiedziała o tym otwarcie podczas wielkoszlemowego US Open w 2022 r. - Zaczynam od Thunderstruck, potem Even Flow od Pearl Jam. Następnie leci GorillaZ, Porch znów Pearl Jam, a na koniec Rock and Roll autorstwa Led Zeppelin. Bardzo boję się tego zmienić. Słucham tego praktycznie od roku i nudzi mnie już, ale działa, więc zamierzam się tego trzymać - opowiadała Polka.

Świątek patrzy też w niebo przed serwisem. Jak to wyjaśniła? - Kiedyś, podczas juniorskiego US Open, nad kortem latały samoloty. Nie mogłam się przez nie skupić na serwisie, bo ciągle mnie rozpraszały. Wtedy to stało się moim nawykiem - mówiła wiceliderka światowego rankingu.

