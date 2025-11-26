Oto co rywalki naprawdę myślą o Świątek. Wszystkie zwróciły na to uwagę

Iga Świątek zakończyła sezon 2025 z trzema wygranymi turniejami. Mowa o wielkoszlemowym Wimbledonie, a także o turniejach WTA 1000 w Cincinnati i WTA 500 w Seulu. - To był bardzo intensywny sezon, ale cieszę się, że ostatnie mecze rozegram w rodzinnym kraju. Atmosfera na pewno będzie świetna, a wsparcie: ogromne. Jestem za nie bardzo wdzięczna - mówiła Świątek przy okazji turnieju Billie Jean King Cup w Gorzowie Wielkopolskim (cytat za: tenismagazyn.pl).
Jak rywalki wypowiadają się nt. Świątek? Madison Keys, Jennifer Brady, Desirae Krawczyk oraz Jessica Pegula stwierdziły wprost, że Iga najbardziej zwraca uwagę na swoje rytuały. Mowa tutaj m.in. o noszeniu słuchawek przed meczami, ułożeniu butelek wody czy ten sam ruch przy serwisie.
- Która z tenisistek jest najbardziej przesądna, jeśli chodzi o rutynę? - zapytała Keys. - Iga - odpowiedziały wszystkie tenisistki biorące udział w podcaście "The Player's Box". "Nikt się nie zawahał", "wszyscy o tym wiedzieliśmy", "zabawne, że są tak jednomyślne" - pisali internauci na portalu X. Nie brakowało też komentarzy sugerujących, że przesądy to coś innego, niż dyscyplina czy rutyna.
Jak się okazuje, Świątek otwarcie mówi o jednym ze swoich przesądów. Chodzi o playlistę, której słucha przed każdym meczem. Iga opowiedziała o tym otwarcie podczas wielkoszlemowego US Open w 2022 r. - Zaczynam od Thunderstruck, potem Even Flow od Pearl Jam. Następnie leci GorillaZ, Porch znów Pearl Jam, a na koniec Rock and Roll autorstwa Led Zeppelin. Bardzo boję się tego zmienić. Słucham tego praktycznie od roku i nudzi mnie już, ale działa, więc zamierzam się tego trzymać - opowiadała Polka.
Zobacz też: Policzyli. Tak ma wyglądać terminarz Świątek w 2026 roku. Szaleństwo
Świątek patrzy też w niebo przed serwisem. Jak to wyjaśniła? - Kiedyś, podczas juniorskiego US Open, nad kortem latały samoloty. Nie mogłam się przez nie skupić na serwisie, bo ciągle mnie rozpraszały. Wtedy to stało się moim nawykiem - mówiła wiceliderka światowego rankingu.
Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!