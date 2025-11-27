- Priorytety na kolejny sezon się nie zmieniają. Iga chce być najlepsza na świecie i to jest również cel całego teamu. Chcemy wygrać turniej Wielkiego Szlema, a miejmy nadzieję, że to będzie więcej niż jeden. Widziałem wiele dobrych rzeczy w grze Igi, które uległy poprawie w trakcie tego roku, ale jasne jest, że rozwój pozostaje bardzo ważny i musimy się na tym teraz skupić - mówił Wim Fissette, trener Igi Świątek w rozmowie z Dominikiem Senkowskim ze Sport.pl. Za Polką sezon, w którym nie udało jej się wrócić na pozycję liderki rankingu WTA.

Tak Djoković mówił o Świątek. "Uwielbiam jej poświęcenie"

Novak Djoković chwalił Świątek przy okazji jednej z konferencji prasowych na US Open 2023. Co dokładnie mówił Serb?

- Iga dominuje w kobiecym tenisie od kilku lat i wielokrotnie wygrała turnieje wielkoszlemowe. Uwielbiam jej oddanie i poświęcenie. Może jest zbyt skromna, żeby to powiedzieć, ale ma ogromną wolę walki. Ona jest wojowniczką, wychodzi na kort i nie przejmuje się ani jednym meczem. Prawdopodobnie ma najwięcej bajgli w kobiecym tenisie w ciągu ostatnich lat. To świadczy o tym, jak poważnie i profesjonalnie podchodzi do każdego punktu oraz meczu. To godne podziwu. Naprawdę podoba mi się ten duch i mentalność zwyciężczyni - powiedział.

Co za wynik Świątek. Przegrała najwięcej setów 0:6 lub 1:6 z czołowych tenisistek

Dziś te słowa Djokovicia mogą brzmieć jak żart, bo często w kontekście Igi pojawia się argumentach, że szybko się poddaje. Profil "Tennis Bakery" podliczył, ile razy Świątek przegrała seta w tym sezonie wynikami 0:6 lub 1:6. Do tego doszło aż dwanaście razy - to zdecydowanie najwięcej wśród tenisistek z czołowej dziesiątki rankingu WTA. W dalszej kolejności jest m.in. Jessica Pegula (11) czy Jasmine Paolini (10).

Świątek jest szóstą tenisistką, która w tym sezonie przegrała najwięcej setów 0:6 lub 1:6. Więcej setów od Igi przegrała Moyuka Uchijima (17), Lucia Bronzetti (14), Katie Boulter, Sofia Kenin i Suzan Lamens (po 13). Warto też dodać, że Świątek wygrała aż 41 setów wynikami 6:0 lub 6:1 - 17 razy Polka wygrywała seta 6:0, a 24 razy - 6:1. To najlepszy wynik w całym tourze.

Do setów przegranych 1:6 lub 0:6 przez Świątek nie trzeba się daleko cofać, bo do tego doszło chociażby podczas WTA Finals i meczu z Jeleną Rybakiną, a więc późniejszą triumfatorką całego turnieju. Wtedy Świątek wygrała pierwszego seta 6:3, a potem uległa 6:3, 1:6, 0:6.

