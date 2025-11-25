Nagle w "Milionerach" padło pytanie o Świątek. "Myślałem, że wszyscy wiedzą"

"Iga Świątek wygrała Wimbledon, grając piłkami koloru:" - takie pytanie padło w odcinku teleturnieju "Milionerzy", wyemitowanym w Polsacie 27 października (wśród odpowiedzi było: biała, żółta, niebieska, oraz pomarańczowa, uczestniczka błędnie wybrała biały zamiast żółte). Niemal miesiąc później tenisistka znów pojawiła się w popularnym programie.

REKLAMA

Zobacz wideo Szef Światowej Agencji Antydopingowej: Przypadek Igi Świątek był szczególny. Nauka dla sportowców: zbierajcie paragony

Iga Świątek w "Milionerach". Padło pytanie o jej medal olimpijski

Tym razem miało to miejsce w poniedziałkowym odcinku, przy okazji czwartego pytania, za 10 tys. zł. - Z igrzysk olimpijskich w Paryżu Iga Świątek przywiozła medal... - zapytał prowadzący Hubert Urbański. Po czym pokazały się cztery odpowiedzi: A. złoty, B. srebrny, C. brązowy, D. nie przywiozła żadnego.

- O rany - rzuciła grająca pani Katarzyna. Po chwili jej namysłu Urbański zapytał: - Wiesz, ale nie masz pewności? - W ogóle nie wiem - przyznała uczestniczka. - A myślałem, że wszyscy wiedzą wszystko o Idze Świątek - odparł prowadzący.

Tak publiczność w "Milionerach" odpowiedziała na pytanie o Igę Świątek

Pani Katarzyna zdecydowała się poprosić o pomoc publiczność. Jakie były wyniki głosowania? 8 proc. na odpowiedź "nie przywiozła żadnego", 10 proc. na złoto, 14 proc. na srebro i aż 68 proc. na brąz. Uczestniczka podążyła tym tropem i był to dobry wybór. Dzięki temu przeszła do kolejnego pytania, po którym odpadła - odpowiedziała źle (wzięła koło ratunkowe w postaci rozmowy z prowadzącym) i opuściła studio z 2 tys. zł.

Przypomnijmy, że Iga Świątek w półfinale turnieju olimpijskiego na kortach Roland Garros przegrała 2:6, 5:7 z Qinwen Zheng - była to pierwsza porażka na tych obiektach po 25 meczach, od French Open 2021 (potem wygrała trzy z rzędu paryskie turnieje Wielkiego Szlema). Jednak w meczu o brąz Polka pokonała 6:2, 6:1 Anna Karolinę Schmiedlovą.

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU