Nie uwierzysz, z kim Sabalenka zrobiła sobie zdjęcie. To absolutna legenda

Triumf w US Open, finał Australian Open i Roland Garros, półfinał Wimbledonu, a także zwycięstwa w trzech innych turniejach - tak wyglądał sezon 2025 w wykonaniu Aryny Sabalenki. Białorusinka zanotowała kolejną solidną kampanię i ani przez moment jej prowadzenie w rankingu WTA nie było zagrożone. Przewodzi stawce już od października 2024. Czy ktoś odbierze jej prym w 2026 roku? To możliwe, bo tenisistka będzie miała wiele punktów do obrony. Jak na razie całkowicie się tym nie przejmuje i korzysta z czasu wolnego, próbując naładować baterię przed kolejnym sezonem.

Aryna Sabalenka spotkała się z... Ronaldo. Miła niespodzianka

Sabalenka przegrała w finale WTA Finals, po czym niemal natychmiast wyruszyła na zasłużone wakacje. Była na Malediwach, a ostatnio przeniosła się na inny kontynent. Zdecydowała się na podróż z Azji do Ameryki Południowej, a konkretnie do Brazylii. I tam spotkała znaną osobę, z którą nie omieszkała zrobić sobie zdjęcia.

Fotografia szybko obiegła sieć. Kto stanął u boku Sabalenki? To prawdziwa legenda futbolu, dwukrotny mistrz świata, a także dwukrotny zdobywca Złotej Piłki. Mowa o Ronaldo Luisie Nazario de Limie, czyli brazylijskim Ronaldo. Na zdjęciu gwiazdom sportu towarzyszy Celina Locks, partnerka byłego piłkarza. "Legendarne połączenie dwóch dyscyplin sportowych" - pisał TNT Sports na Facebooku, podając dalej fotografię.

Iga Świątek w pogoni za Aryną Sabalenką

Już na początku stycznia Sabalenka wróci do rywalizacji, by bronić punktów za 2025 roku. Presję na nią będzie wywierało wiele zawodniczek, a w szczególności ta, która znajduje się najbliższej w klasyfikacji. To Iga Świątek. Polka ma niespełna 2500 punktów straty. Sabalence będzie trudno powtórzyć tak dobry rok pod względem wyników, jak poprzedni, ale na pewno jest to możliwe. Osiągnięcia z sezonu 2025 przełożyły się też na spore wynagrodzenie. Białorusinka zainkasowała przeszło 15 mln dolarów. Ma więc za co podróżować i zwiedzać świat. A przede wszystkim, należy jej się to po tak wyczerpującym tourze.