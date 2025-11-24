Deklasacja w meczu Polki w turnieju WTA! Totalna demolka w 25 minut

Maja Chwalińska (128. WTA) od kwalifikacji US Open występuje w Challengerach WTA (we wrześniu triumfowała w Montreux). W tym tygodniu przystąpiła do rywalizacji na kortach ziemnych w Buenos Aires i już wiadomo, że na jednym meczu się nie skończy.

Maja Chwalińska pokazała klasę w Buenos Aires. Efektowne zwycięstwo

Rozstawiona z numerem ósmym Polka w pierwszej rundzie wpadła na Jessicę Pieri (232. WTA). I szybko przełamała rywalkę, a nawet po utracie podania natychmiast się pozbierała, dzięki czemu objęła prowadzenie 3:1.

Do końca pierwszej partii Chwalińska kontrolowała przebieg rywalizacji, a nawet zdołała jeszcze podkręcić tempo. W ósmym gemie przełamała Włoszkę bez straty punktu, dzięki czemu uzyskała wynik 6:2. Potrzebowała do tego 33 minut.

Maja Chwalińska jeszcze przykręciła śrubę Jessice Pieri. Nokaut

Jeszcze krótsza okazał się drugi set. W nim polska tenisistka błyskawicznie wyszła na prowadzenie 2:0, a później kontynuowała dobrą serię. W czterech następnych gemach łącznie straciła trzy punkty i odniosła zwycięstwo 6:0. Mecz zakończył się po 58 minutach, zatem druga odsłona trwała tylko 25 minut.

W drugiej rundzie Challengera w Buenos Aires Maja Chwalińska zagra albo z Varvarą Lepchenko (157. WTA), albo z Brazylijką Laurą Pigossi (194. WTA).

