Klasy nie kupisz. Tak Rybakina zareagowała na to, co powiedziała o niej Sabalenka

Jelena Rybakina ma za sobą bardzo trudny sezon. Mimo że w wielu turniejach spisywała się zdecydowanie poniżej oczekiwań, ostatecznie rzutem na taśmę zakwalifikowała się do listopadowego WTA Finals. W Rijadzie zaś sprawiła olbrzymią niespodziankę. Wygrała tam wszystkie pięć meczów z czołowymi tenisistkami rankingu, w tym z Igą Świątek. W finale pokonała światową jedynkę - Arynę Sabalenkę 6:3, 7:6 (0) i zgarnęła główne trofeum. Pokonana Białorusinka długo nie była w stanie pogodzić się z tym wynikiem.

Sabalenka obraziła Rybakinę. Oto co odpowiedziała Kazaszka

Zaraz po zakończeniu spotkania Sabalenka rozpłakała się, usiadła na ławce i zdenerwowana pozwoliła sobie na kilka niewybrednych słów. - Nawet kij raz do roku wystrzeli - powiedziała i dorzuciła do tego przekleństwo. Według rosyjskich dziennikarzy zdanie to odnosiło się do Rybakiny, stąd niedługo później zrobiła się wokół niego olbrzymia burza.

W końcu na całe zamieszanie odpowiedziała ta, która miała być najbardziej pokrzywdzona, czyli Jelena Rybakina. Tenisistka udzieliła wywiadu kazachskiemu portalowi Tengrinews.kz, w którym pytana była, czy widziała nagrania z reakcją Sabalenki. - Przesłali mi je po meczu, ale było bez kontekstu. Grałyśmy z Aryną wiele razy, i to nie po raz pierwszy w tym roku, więc nie skupiłam się na tym zbytnio. Mam dobre uczucia zarówno do Aryny, jak i jej teamu, więc nie biorę tego do siebie, nawet jeśli faktycznie było to powiedziane o mnie - ucięła temat.

Zapytali Rybakinę, czy jest lepsza od Świątek. Tak zareagowała

We wspomnianej rozmowie Rybakina dostała też pytanie o Igę Świątek. Kazaszka pokonała ją w fazie grupowej i było to jej piąte zwycięstwo w 11. meczu przeciwko Polce. Dlatego też miała ocenić, czy czuje się od niej lepsza. - Za każdym razem mocno ze sobą rywalizujemy, ale statystycznie rzecz biorąc, zdaję sobie sprawę, że to Iga jest zdecydowanie lepsza pod względem regularności. Patrząc na to, ile wygrała w tak młodym wieku, jakie miała sezony rok czy dwa lata temu, jej wyniki są fantastyczne - podsumowała.