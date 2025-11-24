Świątek nie mogła uwierzyć, o co poprosił ją Celt. "No kiedy, jak nie teraz"

Iga Świątek zakończyła już sezon 2025. Poza wygraniem wielkoszlemowego Wimbledonu Polka triumfowała w turniejach WTA 1000 w Cincinnati i WTA 500 w Seulu. Ostatecznie Światek nie udało się wygrać WTA Finals w Arabii Saudyjskiej, ponieważ odpadła już po fazie grupowej. Teraz Iga w końcu ma czas na odpoczynek, bo udała się na wakacje na Mauritius, a konkretniej do luksusowego resortu One&Only Le Saint Geran, gdzie cena za jedną noc zaczyna się od sześciu tys. złotych. Zwieńczeniem tego sezonu dla Igi były występy dla Polski w Billie Jean King Cup.

Celt miał prośbę do Świątek. "Jak to? Ja mam zagrać?"

Dawid Celt opowiedział w podcaście "Break Point", z jaką nietypową prośbą zwrócił się do Świątek przy okazji meczów Billie Jean King Cup.

- W tym meczu z Nowozelandką namawiałem ją przez całego drugiego seta: "dawaj, zagraj jakąś akcję serwis-wolej". Próbowaliśmy tego na treningu, jak grała z Kacprem Żukiem, mówiłem: "dawaj serwis na ciało, a potem wolej, tylko nogami bądź w karze serwisowym". Ona mówi: "Jak to? Ja mam zagrać serwis-wolej?". Na tym meczu też mówię: "Dawaj, no przecież chyba czujesz, że masz komfort, przewagę itd." - powiedział.

- Razem z Darią ją namówiliśmy, ale rywalka nie była w stanie przebić returnu na drugą stronę, ten return nie wracał - dodał Celt. Wtedy Świątek grała z Nowozelandką Elyse Tse i wygrała 6:0, 6:1.

Dzięki zwycięstwom nad Rumunią i Nową Zelandią Polska będzie rozstawiona w kwalifikacjach do turnieju finałowego Billie Jean King Cup. Tam Polki mogą trafić na takie reprezentacje jak Ukraina, Kazachstan, Japonia, Australia, Szwajcaria, Belgia i Słowenia.

Fissette mówi o kolejnym sezonie Świątek. "Nie mieliśmy wystarczająco czasu"

Jak będzie wyglądał nowy sezon Świątek? Szerzej o tym opowiedział Wim Fissette, trener Polki, w rozmowie z Dominikiem Senkowskim ze Sport.pl.

- Iga jest nadal bardzo młoda i ważne, by się rozwijała, a do rozwoju potrzebujemy czasu i przestrzeni. Rozmawialiśmy o tym, ale nie wiemy na ten moment, jak to będzie wyglądać. W tym roku Iga co prawda wygrała mniej turniejów, ale wiele razy docierała do ćwierćfinału czy półfinału i przez to rozgrywała tylko o jeden, czy dwa mecze mniej niż, gdyby zwyciężyła w zawodach. Czuję, że nie mieliśmy wystarczająco dużo czasu na trening, a ponadto, by między turniejami naprawdę się zregenerować - tłumaczył Fissette.

