37 mln zł dla Igi Świątek! Polka rozbiła bank

Ostatni sezon był słodko-gorzki dla Igi Świątek. Tenisistka przez długi czas nie była w stanie zdobyć tytułu, a kiedy jej się to udało - sięgnęła po niego na prestiżowym Wimbledonie. Później ten sukces powtórzyła w Cincinnati i Seulu.

REKLAMA

Zobacz wideo Jaką Igę Świątek zobaczymy w 2026? Jej trener zapowiada zmiany

Iga Świątek awansowała do ekskluzywnego grona. Ta kwota robi wrażenie

Mimo wyjątkowo małej liczby tytułów jak na Igę Świątek, i tak dała radę osiągnąć "historyczny kamień milowy" - pisze serwis tennis365.com. Polka, jak i Aryna Sabalenka "dołączyły do ekskluzywnego klubu" zawodniczek, które zarobiły ponad 10 milionów dolarów w jednym sezonie.

Iga Świątek zarobiła w 2025 roku 10 mln 112 tys. 532 dolarów (ponad 37 mln złotych). Dla porównania w 2024 roku zarobiła ponad 8,4 mln dolarów, a w 2022 i 2023 roku ponad 9,5 mln. "Polka zarobiła w 2025 roku 10 112 532 dolary, co jest jej najwyższą sumą w jednym sezonie i szóstą najwyższą sumą w historii WTA Tour" - czytamy w serwisie.

Dziennikarze podkreślają, że najważniejszym osiągnięciem polskiej tenisistki było to na Wimbledonie, za które zgarnęła prawie 4 000 000 dolarów (ok. 14,5 mln złotych).

Aryna Sabalenka rozbiła bank w 2025 roku

Lepsze od Igi Świątek pod względem sumy zarobionej w jednym sezonie są Angelique Kerber, która w 2016 roku zarobiła 10 mln 136 tys. 615 dolarów (ponad 37 mln zł), czyli o 24 083 dol. (niecałe 90 tys. zł) więcej, od Polki. Tuż poza podium uplasowała się Serena Williams. W 2015 roku zainkasowała 10 582 642 dolary (prawie 39 mln zł).

Na najniższym stopniu podium znalazła się Ashleigh Barty, która w 2019 roku zarobiła 11 307 587 dolarów (ponad 41,5 mln zł). W tym zestawieniu ponownie pojawiła się Serena Williams. Tym razem na drugim miejscu. Wszystko przez jej osiągnięcia w 2013 roku. Wtedy to zarobiła 12 385 572 dolary (prawie 45,5 mln zł).

Zobacz też: Iga Świątek zaskoczyła wszystkich. Tak zareagował jej trener

Niekwestionowaną liderką jest Aryna Sabalenka, która w 2025 roku przekroczyła magiczną barierę 15 mln dolarów. W tym sezonie Białorusinka zarobiła 15 008 519 dolarów (ponad 55 mln zł). Za triumf w US Open zgarnęła 5 mln dolarów. Ponadto w tym sezonie została mistrzynią Miami Open, Madrid Open i Brisbane International oraz zajmowała drugie miejsce w Australian Open, WTA Finals i Rolandzie Garrosie.

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU