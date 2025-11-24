To tam wypoczywa Iga Świątek. Kwota za noc zwala z nóg. Prawdziwe luksusy

65 zwycięstw oraz 17 porażek - z takim bilansem zakończyła ten sezon Iga Świątek. Sześciokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych wygrała w tym roku trzy turnieje: Wimbledon, w Cincinnati oraz w Seulu. Polka była też w finale imprezy w niemieckim mieście Bad Homburg vor der Hohe, ale przegrała 4:6, 5:7 w nim w finale z Amerykanką Jessicą Pegulą (6. WTA).
Iga Świątek poleciała na zasłużone wakacje. Udała się na Mauritius (kraj we wschodniej Afryce) i jest tam w luksusowym resorcie One&Only Le Saint Geran. To oczywiście pięciogwiazdkowy hotel. W serwisie "Booking" cena za jedną noc w tym hotelu zaczyna się od aż 6 tysięcy złotych. Najdroższy pokój kosztuje nawet blisko 30 tysięcy złotych!
W hotelu są m.in. takie udogodnienia jak: basen odkryty, basen z podgrzewaną wodą, instytut SPA, sauna, sporty wodne, tenis oraz rowery.
"To ekskluzywny hotel z nagrodami za najwyższy standard, położony na prywatnym półwyspie Mauritiusu. Komfortowo wyposażone pokoje i apartamenty z widokiem na ocean, lagunę lub bujny ogród zapraszają na luksusowy wypoczynek wśród tropikalnych krajobrazów, a oferta wzbogacona jest o światowej klasy usługi" - czytamy na stronie wakacje.pl.
One&Only Le Saint Geran to jeden z resortów związanych z firmą LUX Tennis, z którą współpracuje wiele tenisowych gwiazd. Polka gościła w kurortach tej sieci w 2022 roku na wyspie Anguilla (Karaiby), a potem w latach 2023 i 2024 na Malediwach.
Teraz Świątek w ramach umowy partnerskiej udzieli gościom resortu prywatnych lekcji tenisa.
"Zanurz się w światowej klasy tenisie w zapierającym dech w piersiach resorcie One&Only Le Saint Geran. Towarzyszyć ci będzie Iga Świątek, sześciokrotna mistrzyni Wielkiego Szlema. Doświadcz ekskluzywnych prywatnych sesji treningowych oraz energetyzujących sesji grupowych prowadzonych przez Igę, znaną z precyzji, siły psychicznej i potężnej gry na całym korcie. Niezależnie od tego, czy chcesz udoskonalić swoją technikę, poprawić swoje nastawienie, czy po prostu cieszyć się światowej klasy coachingiem w luksusowym otoczeniu wyspy - jest to rzadka okazja, by trenować z jedną z najbardziej inspirujących i dominujących tenisistek na świecie" - zachęcał hotel.
Wyjazd na taki turnus jednak nie jest rzeczą dostępną dla każdego. "Należy być członkiem klubu Lux Tennis - a roczny abonament kosztuje 1490 euro, czyli około 6300 złotych. Dodatkowo trzeba zapłacić za sam pobyt. Igę Świątek czekać więc będą aktywne wakacje - zresztą nie po raz pierwszy. Już w zeszłym roku odpoczynek połączyła z lekcjami tenisa" - pisał Mateusz Gaweł ze Sport.pl.
