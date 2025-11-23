Djoković mówi jednym głosem ze Świątek. "Chodzi tu o coś więcej"

Napięty kalendarz w sezonie tenisowym to największy problem, który pojawia się wokół rywalizacji w turniejach rangi ATP i WTA, ale też w turniejach wielkoszlemowych. Oprócz Igi Świątek wiele gwiazd tenisa na to narzekało - m.in. Coco Gauff (USA, 3. WTA), Carlos Alcaraz (Hiszpania, 1. ATP), Alexander Zverev (Niemcy, 3. ATP) czy Taylor Fritz (USA, 5. ATP). Jako pierwsza powiedziała o tym otwarcie Świątek. - Jestem swego rodzaju rzecznikiem, mówiąc, że nie powinniśmy naciskać, by grać więcej. To nie nasza decyzja, ale mamy zbyt wiele turniejów w sezonie. To sprawia, że tenis staje się dla nas mniej przyjemny. Ludzie mnie za to znienawidzą, ale to nie skończy się dla nas dobrze - przyznała sześciokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych przed rozpoczęciem ubiegłorocznego US Open.

Novak Djoković stanął za Igą Świątek

Teraz Stowarzyszenie Zawodowych Tenisistów (PTPA), czyli organizacja, której jednym z założycieli był Novak Djoković po raz kolejny wsparła Igę Świątek, wzmacniając jej stanowisko w sprawie napiętego terminarza w światowym tourze.

Stowarzyszenie Zawodowych Tenisistów udostępniło w mediach społecznościowych jedną z wypowiedzi Igi Świątek z wrześniowego wywiadu dla "ESPN". Świątek skrytykowała wówczas strukturę obowiązkowych turniejów WTA, mówiąc: - WTA, z tymi wszystkimi obowiązkowymi zasadami, sprawiło, że to dla nas istne szaleństwo. Nie sądzę, żeby jakakolwiek czołowa zawodniczka była w stanie to osiągnąć, grając w sześciu turniejach 500. Po prostu nie da się tego zmieścić w harmonogramie. Myślę, że musimy podejść do tego rozsądnie, nie przejmować się zbytnio zasadami i po prostu myśleć o tym, co jest dla nas zdrowe - powiedziała wówczas Polka.

Obok jej wypowiedzi Stowarzyszenie Zawodowych Tenisistów dodało mocny wpis.

"Chodzi tu o coś więcej niż pieniądze, bo chodzi o godność, bezpieczeństwo i szacunek. Iga Świątek zwraca uwagę na niewykonalne wymagania stawiane zawodniczkom – od obowiązkowych zasad po przeładowane harmonogramy, które ignorują to, co jest naprawdę zdrowe" - czytamy.

Świątek w tym sezonie wygrała trzy turnieje - Wimbledon, w Cincinnati oraz Seulu.

