Wstrząsające, co opublikowała Maja Chwalińska. Hańba

Maja Chwalińska zorganizowała prawdziwe tournee po Ameryce Południowej. Zaczęło się od turnieju w chilijskiej Colinie, z którego Polka dzisiaj odpadła. W planie są jeszcze występy w Argentynie oraz Ekwadorze.

Chwalińska już może przygotowywać się do turnieju w Buenos Aires. W ćwierćfinale challengera uległa Francuzce Leolii Jeanjean 4:6, 2:6, choć prowadziła 4:2 w pierwszym i 2:0 w drugim secie. Niestety kluczowe gemy padły łupem rywalki, która po prostu zagrała lepszy tenis od Polki.

I w tym momencie historia tego meczu powinna się skończyć. Nie zawsze się wygrywa, nie zawsze jest się tą lepszą zawodniczką. Porażki są wpisane w każdy sport i tenis nie jest od tego wyjątkiem. Niestety, wciąż pojawiają się osoby, które błędnie wychodzą z założenia, że porażka sportowca daje prawo do wyzywania go od najgorszych.

"Zakończ karierę, kupo g***a"

Takie zachowanie internautów Maja Chwalińska ujawniła na swoim Instagramie kilka godzin po odpadnięciu z turnieju w Colinie. Została przyrównana do śmieci, klaunów czy ekskrementów. Pojawiły się prośby o zakończenie kariery, oskarżenie o ustawienie spotkania z Jeanjean czy nawet życzenia ciężkich chorób. O sprawie na Twitterze napisał Dominik Senkowski z redakcji Sport.pl, apelując o powstrzymanie hejterskich komentarzy w mediach społecznościowych.

Na całe szczęście po opublikowaniu tych koszmarnych treści profil Mai Chwalińskiej został zasypany słowami otuchy i wsparcia. Kibice nie tylko pocieszali po porażce, ale przede wszystkim radzili ignorować podobne przypadki. Miejmy nadzieję, że ze wszystkich komentarzy pojawiających się dzisiaj na jej profilu, Polka zapamięta tylko te pozytywne.

