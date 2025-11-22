WTA ogłasza ws. Radwańskiej. "Wróciła do touru"

Koniec sezonu w wykonaniu Magdy Linette był daleki od satysfakcjonującego. Polka przegrała aż sześć meczów z rzędu i przedwcześnie zakończyła swoje starty, skupiając się na odzyskaniu chęci do dalszej gry. Jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie, by móc mówić o efektach sportowych tego odpoczynku. Z pewnością można jednak stwierdzić, że 33-latka nie próżnuje w staraniach o powrót do dobrej formy.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki ostro o piłkarzach Legii: Na niektórych z was się nie da patrzeć

O przygotowaniach Magdy Linette do nowego sezonu poinformowano na oficjalnej stronie WTA. Artykuł zapowiada zmianę podejścia Polki dzięki już sprawdzonym na korcie metodom, które przyniosły wymierne sukcesy. W końcu 33-latkę wspiera Agnieszka Radwańska. Przez lata należała ona do światowej czołówki. Od 2008 roku niemal bez przerwy plasowała się w najlepszej dziesiątce rankingu. W swojej karierze wygrała aż 20 turniejów, w tym niezwykle prestiżowe WTA Finals.

"Agnieszka Radwańska wraca do WTA Tour – nie jako zawodniczka, lecz w roli trenerki i mentorki u boku swojej koleżanki z Polski, Magdy Linette. Była mistrzyni WTA Finals i druga w rankingu światowym tenisistka wnosi do zespołu Linette bogactwo doświadczenia i wiedzy, oferując świeżą perspektywę ukształtowaną przez lata rywalizacji na najwyższym poziomie" - czytamy.

Radwańska zakończyła swoją karierę w 2018 roku, ale wciąż pozostawała aktywna w świecie tenisa. W 2023 roku zwyciężyła w deblowym turnieju legend, zorganizowanym przy okazji Australian Open. Regularnie występuje w towarzyskich starciach z innymi byłymi gwiazdami sportu. Od zeszłego roku znajduje się też w sztabie Magdy Linette, gdzie pełni rolę doradczą.

"Rozumie grę, zna się na taktyce, jest spokojna"

Trener Linette, Mark Gellard, potrzebował nowych bodźców, by pobudzić swoją podopieczną do lepszej gry. Z pomocą przychodzi więc Radwańska. "Agnieszka posiada wyjątkowe umiejętności dzięki grze na najwyższych szczeblach gry. Świetnie rozumie grę, potrafi zauważyć możliwości taktyczne, komunikuje się bez negatywnych emocji. To sprawi, że współpraca przyniesie wymierne skutki" - powiedział.

W nowym sezonie pierwszym testem współpracy między Magdą Linette a Agnieszką Radwańską będzie pokazowy turniej World Tennis League. Linette wystąpi w tych rozgrywkach po raz pierwszy w swojej karierze. Będzie to powrót na kort po dwumiesięcznej przerwie - 33-latka w połowie października stwierdziła, że potrzebuje dłuższego odpoczynku od kortu.

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU