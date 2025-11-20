Świątek w końcu odpocznie na święta. To już oficjalne

Iga Świątek w ostatnich latach często występuje w przedsezonowych turniejach pokazowych. Tuż po świętach weźmie udział w World Tennis Continental Cup w chińskim Shenzhen. Z reguły jednak jej celem było Abu Zabi.

Jeszcze w zeszłym roku odbywały się tam zmagania w ramach World Tennis League. Wiceliderka światowego rankingu trzykrotnie brała udział w tym turnieju. Tym razem jednak WTL przeniosło się do Indii. Organizację wzięło na siebie Bengaluru - czwarte największe miasto kraju. Nie jest to jedyna zmiana, gdyż wielu tenisistów startujących w poprzedniej edycji turnieju zrezygnowało z wyprawy do Indii.

Skład turnieju został ogłoszony w mediach społecznościowych World Tennis League. W gronie zawodników, którzy nie tym razem nie pojawią się w turnieju World Tennis League są Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Aryna Sabalenka czy też Jasmine Paolini. W znacznej mierze zostali oni zastąpieni przez zawodników gospodarzy. Najbardziej znanym z nich jest Sumit Nagal - w rankingu ATP zajmuje jednak dopiero 274. miejsce. Wiadomo też, że w Bengaluru nie zagra Iga Świątek.

Świątek nie zagra - zamiast niej inna Polka

Nie oznacza to jednak, że tegoroczne rozgrywki WTL odbędą się bez polskich akcentów. Ogłoszono, że w turnieju zagra Magda Linette. 33-latka w połowie października poinformowała o zakończeniu startów w sezonie 2025. Było to częściowo spowodowane słabymi wynikami, gdyż Polka nie mogła wygrać żadnego spotkania przez dwa miesiące. W wiadomości do fanów napisała o potrzebie odpoczynku, by móc zatęsknić za kortem. Wszystko wskazuje na to, że ta tęsknota się pojawiła.

World Tennis League to kilkudniowy turniej pokazowy. Zawodnicy dzieleni są na cztery drużyny, złożone z dwóch tenisistów i dwóch tenisistek. Rozgrywana jest faza grupowa w formule każdy z każdym - na mecze składają się krótkie pojedynki w formatach singlowych i deblowych. Dwa najlepsze zespoły walczą między sobą w finale turnieju. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 17-20 grudnia w Bengaluru.

