Raducanu straci prawdziwą fortunę. Ma czego żałować. "Sześciocyfrowa kwota"

Emma Raducanu ma za sobą całkiem udany sezon. Mimo że od 2021 r., kiedy to sensacyjnie wygrała wielkoszlemowy US Open, długo zawodziła oczekiwania, niedawno znów dołączyła do światowej czołówki. W 2025 r. dochodziła chociażby do półfinału w Waszyngtonie czy ćwierćfinału w Miami. W rankingu WTA awansowała zaś na wysokie 29. miejsce (na początku stycznia była 60. - red.). Niestety ostatnio pojawiły się u niej niepokojące problemy.

A jednak! Raducanu kontuzjowana. Oto co jej dolega

W połowie października po serii trzech z rzędu porażek Raducanu przedwcześnie zakończyła sezon. Brytyjskie BBC informowało wówczas, że tenisistka jest chora i źle się czuje. Powody takiej decyzji mogły być jednak nieco poważniejsze. Świadczy o tym kolejny ruch, na jaki zdecydowała się 23-latka.

Kilka dni temu BBC podało, że Brytyjka wycofała się z dwóch meczów pokazowych w Stanach Zjednoczonych, które odbędą się w grudniu. Według stacji powodem jest lekkie stłuczenie kości w prawej stopie. Mimo tej dolegliwości Raducanu może trenować i wkrótce ma udać się do Barcelony na obóz przygotowawczy.

Raducanu rezygnuje z dużych pieniędzy. "Finansowy cios"

Portal tennis365.com wyjaśnił natomiast, że Raducanu miała rozegrać dwa spotkania pokazowe z tegoroczną wicemistrzynią Wimbledonu i US Open - Amandą Anisimovą w Newark oraz Miami. A ponieważ z nich zrezygnowała, koło nosa przejdą jej olbrzymie pieniądze. - Decyzja o wycofaniu się z meczów pokazowych będzie finansowym ciosem dla Raducanu, która mogła liczyć na sześciocyfrową kwotę - ujawnili dziennikarze. Tymczasem organizatorzy już potwierdzili, że zastąpi ją Jessica Pegula.

Komentatorzy zauważyli jednak, że takie podejście Raducanu świadczy o tym, że zamierza poważnie podejść do początku następnego sezonu. - Brak konieczności rozgrywania dwóch meczów pokazowych prawie miesiąc przed rozpoczęciem nowego sezonu to dobry sposób na zmniejszenie obciążenia stopy - podkreślało BBC. W tej sytuacji 23-latka do rywalizacji powinna powrócić na początku stycznia. Weźmie wówczas udział w United Cup, gdzie wspólnie z Jackiem Draperem będzie reprezentowała barwy Wielkiej Brytanii.