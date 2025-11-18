Tyle kosztowało ściągnięcie Świątek do Polski. Można się zdziwić

Dotychczas wizytówką Gorzowa było m.in. Grand Prix Polski na żużlu. Na trybunach Stadionu im. Edwarda Jancarza zasiadało mnóstwo osób, a magnesem dla miejscowych była obecność w stawce Bartosza Zmarzlika, żywej legendy speedwaya i wychowanka Stali Gorzów. Miasto musiało jednak musiało wydać 2,5 mln złotych, by ugościć najlepszych zawodników globu. To ogromna kwota. Zdecydowanie mniej trzeba było przeznaczyć na organizację meczów w ramach tenisowego Billie Jean King Cup.

Świątek przyjechała do Gorzowa. Koszt nie był wysoki

Jak podała "Gazeta Lubuska", organizacja turnieju w ramach rozgrywek Billie Jean King Cup kosztowała miasto zaledwie 60 tysięcy złotych. To aż 42 razy mniej od kosztu przeprowadzenia żużlowego Grand Prix! Trzeba jeszcze do tego doliczyć rachunek za wynajem hali Areny Gorzów.

Ogółem jednak koszt zorganizowania turnieju z udziałem reprezentacji Polski, której liderką jest jedna z najlepszych tenisistek świata, jest naprawdę niski.

Tymczasem obecność tenisistek w Gorzowie przyniosła miastu chlubę. Świątek zgodziła się na grę przed własną publicznością, a ta z kolei ustawiała się w długich kolejkach po autografy nie tylko do naszej mistrzyni, ale również do innych reprezentantek Polski.

Pewne wygrane Polski. Sukces sportowo-organizacyjny

Oczywiście chwalić należy nie tylko organizację meczów w Billie Jean King Cup, ale również występy reprezentacji Polski.

W piątek Biało-Czerwone zmierzyły się z Nową Zelandią, zwyciężając 3:0. Dwa dni później takim samym wynikiem pokonały Rumunię. W obu przypadkach Iga Świąte, liderka kadry, zagrała mecze singlowe. Najpierw zwyciężyła z Elyse Tse 6:0, 6:1, a następnie nie dała szans Gabrieli Lee (6:2, 6:0).

Zwycięstwo w turnieju rozgrywanym w Gorzowie oznacza, że Polska wywalczyła przepustkę do przyszłorocznych kwalifikacji do zmagań finałowych Billie Jean King Cup.