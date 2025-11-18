Wielka inwestycja Novaka Djokovicia! Wyłożył ok. 85 mln zł

Złota wiza w wielu krajach stanowi popularną zachętę do tego, by możni obywatele innych narodowości inwestowali w danym państwie swoje środki. W zamian otrzymują status rezydentów, który pozwala im m.in. poruszać się bez kłopotów w Strefie Schengen.

Jak się okazuje, Djoković ma w Grecji bardzo ambitne plany. Portal Punto de Break przekazał, że zainwestował w stworzenie ekskluzywnego klubu tenisowego w znajdującej się nieopodal Aten miejscowości Eliniko. Projekt obejmuje ponad 20 kortów tenisowych, korty do padla, pickleballa, a także kompleks sportowy z całym zapleczem. Według mediów Serb wyłoży na niego około 20 milionów euro (ok. 85 mln zł).

Djoković urządza się w nowym miejscu

8 listopada 24-krotny triumfator wielkoszlemowych turniejów wygrał znacznie mniej prestiżowe zawody, ale z jego punktu widzenia na pewno bardzo ważne. Mowa o Hellenic Championship, turnieju serii ATP 250, który jednak odbywał się właśnie w Atenach. Dla Djokovicia, który latem tego roku przeniósł się do Grecji wraz z rodziną, było to więc symboliczne przywitanie się z nowym domem.

- Zawsze uwielbiałem Grecję. Kiedy przyjechaliśmy z rodziną, ekscytacja była wręcz namacalna. Serbowie i Grecy mają tak wiele wspólnej historii, kultury i wiary. Ateny zajmują bez wątpienia szczególne miejsce w moim sercu - mówił Nole po zwycięskim finale z Lorenzo Musettim (4:6, 6:3, 7:5).

Dziennikarz Sport.pl, Marcin Jaz, informując o złotej wizie, którą Grecja przyznała Djokoviciowi, napisał:- "Według "GCT" Djoković musiał zainwestować w nieruchomość co najmniej 350 tys. funtów. W przypadku regionów o dużym popycie, jak np. Ateny, minimalna kwota inwestycji wynosi 705 tys. funtów. Dziennik przekonuje, że na przeprowadzce Serba może zyskać tak naprawdę cała Grecja".