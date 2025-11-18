Znakomita wiadomość dla Polek. Oto potencjalne rywalki

Podczas zawodów w Gorzowie Wielkopolskim Biało-Czerwone były faworytkami do wywalczenia miejsca w przyszłorocznych kwalifikacjach. Trudno się temu dziwić, w końcu grały u siebie, a w składzie miały Igę Świątek. Należy jednak docenić, że prowadzone przez kapitana Dawida Celta tenisistki spisały się na miarę oczekiwań. Najpierw ograły 3:0 Nową Zelandię, a następnie takim samym rezultatem pokonały Rumunię.

Awans i rozstawienie. Oto potencjalni rywale Polski

Tak pewna wygrana sprawiła, że reprezentacja Polski awansowała w rankingu ITF na siódme miejsce. To ważna zmiana, która oznacza, że w kwalifikacjach do Billie Jean King Cup 2026 nasze tenisistki będą rozstawione. Te polegać będą na rywalizacji sześciu grup po trzy zespoły. Spośród nich tylko najlepsza kadra uzyska prawo gry w finale, który odbędzie się w Shenzhen. Tam zagwarantowany udział mają już gospodynie turnieju z Chin oraz obrończynie tytułu, czyli Włoszki.

Dziennikarz Kamil Kołsut podał na X kraje, które mogą być potencjalnymi rywalami Polski w walce o finał. Są to Ukraina (8.miejsce w rankingu ITF), Kazachstan (9.), Japonia (10.), Australia (12.), Szwajcaria (13.), Belgia (17.) i Słowenia (18.)

Wprawdzie Polki nie zdołały awansować do tegorocznych finałów Billie Jean King Cup, kiedy to osłabione brakiem Igi Świątek okazały się gorsze od reprezentacji Ukrainy. Ale w ostatnich latach pisały na tym turnieju piękną historię naszego tenisa. W 2024 roku doszły do półfinału, który przegrały 2:1 z późniejszymi triumfatorkami z Włoch. Wzięły też udział w finałach BJKC w sezonach 2022 oraz 2023.