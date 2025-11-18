Polskie tenisistki mówią "dość". "Walczymy o szacunek"

Iga Świątek w październiku opublikowała garść screenów, na których widnieją obraźliwe wiadomości, jakie otrzymała po porażce w Pekinie z Emmą Navarro. To nie był jednorazowy przypadek - tenisistki regularnie podkreślają, że każdy ich mecz wiążę się z atakami w przestrzeni internetowej. Niektóre mówią, że wolą w ogóle nie patrzeć na telefon, inne - jak Eva Lys - że hejterzy próbują nawiązać z nimi kontakt na żywo, próbując dowiedzieć się, w jakim ośrodku czy hotelu przebywają.

Polskie tenisistki mówią "dość". Podpisały ważną deklarację

Nasze środowisko tenisowe nie jest ślepe na to, co dzieje się w Internecie (a czasem i poza nim). Polski Związek Tenisowy zakomunikował, że razem z polskimi tenisistkami chce pomóc zatrzymać falę hejtu.

- Polskie tenisistki i PZT mówią "dość", podpisując Deklarację Niezgody na Hejt w ramach kampanii społecznej #HejtOutLoveIn. To gest solidarności, który ma pokazać, że w sporcie, tak jak w życiu, jest miejsce wyłącznie na fair play i szacunek, a nie nienawiść - czytamy w oświadczeniu.

W podpiętym do wpisu w social mediach materiale wideo wypowiedziały się Katarzyna Kawa, Linda Klimovicova oraz Katarzyna Kubka. - Pokażmy, że głos szacunku może być silniejszy niż głos nienawiści - powiedziała ostatnia z nich.

- W sporcie liczy się szacunek i właśnie o ten szacunek walczymy - podkreśliła Kawa.

Wspomniane wyżej tenisistki, razem z Igą Świątek, miały okazję reprezentować nasz kraj podczas niedawnych zawodów Billie Jean King Cup w Gorzowie Wielkopolskim. Biało-Czerwone odniosły dwa pewne zwycięstwa - z Nową Zelandią oraz Rumunią.