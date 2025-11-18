Ochroniarz powiedział prawdę o Świątek. Ludziom otworzą się oczy

Sześć tytułów wielkoszlemowych, łącznie 25 turniejów wygranych, ponad 120 tygodni na czele rankingu WTA. Mimo że ma dopiero 24 lata, to tak wyglądają jej statystyki. Mowa oczywiście o Idze Świątek. Nasza rodaczka jest bardzo rozpoznawalna i posiada rzeszę fanów. Najliczniejsze grono znajduje się w Polsce. Nic więc dziwnego, że kiedy tenisistka przybyła do Gorzowa Wielkopolskiego na eliminacje Billie Jean King Cup, to zainteresowanie jej osobą było ogromne. Dlatego też do pomocy zaangażowano... ochroniarzy, w tym osobistego bodyguarda.

Oto co ochroniarz miał do powiedzenia o Idze Świątek. "Rozmawialiśmy wielokrotnie"

Do zapewnienia bezpieczeństwa Świątek wyznaczono Sylwestra Lisa. To znany zawodnik MMA, a także strongman o sporych gabarytach. Rozgrywki w Gorzowie zakończyły się w niedzielę, a więc praca Lisa również dobiegła końca. Teraz mężczyzna znalazł czas, by opowiedzieć, jak czuł się roli "cienia" najlepszej polskiej tenisistki w historii i co było dla niego największym wyzwaniem.

- Najtrudniejsza sytuacja była… trochę nietypowa - kiedy Iga rozdawała autografy, kibice zaczęli podchodzić także do mnie i prosili o zdjęcia oraz podpisy. To było dla mnie zaskakujące i w pewnym sensie trudne, bo nadal musiałem zachować pełną koncentrację nad zapewnieniem jej bezpieczeństwa - ujawnił Lis w rozmowie z "Super Expressem". - Poza tym, choć fanów było mnóstwo, to byli spokojni i pełni pozytywnej energii. (...) Była to na pewno jedna z ciekawszych przygód w mojej karierze - podkreślał.

Lis zaznaczył jednak, że była to trudna praca, bo wymagała od niego wielkiej czujności. - Ze względu na ogromne zainteresowanie jej osobą trzeba było być czujnym cały czas, ale był to dla mnie intensywny i bardzo pozytywny weekend - dodawał. Opowiedział też nieco więcej o tym, jakie wrażenie na nim wywarła jego podopieczna. - Rozmawialiśmy wielokrotnie. Zarówno o moich startach w zawodach strongmanów, jak i o jej sportowych osiągnięciach. Iga okazała się osobą otwartą, pogodną i bardzo sympatyczną. Ale nawet gdybyśmy nie rozmawiali, już sam sposób, w jaki zachowywała się wobec kibiców, pokazuje, że jest człowiekiem skromnym, kulturalnym i dobrze wiedzącym, czego chce - mówił.

Świątek zagra z Chinach. I to jeszcze w tym roku!

W Gorzowie Wielkopolskim Świątek brylowała nie tylko na sesjach z autografami, ale przede wszystkim na korcie. Odniosła dwa gładkie zwycięstwa i pomogła w awansie. Teraz przed nią chwila na odpoczynek. Z pewnością uda się na zasłużone wakacje. Do gry wróci pod koniec grudnia. Okazało się bowiem, że wystartuje w jednym z chińskich turniejów. Została zapisana do Drużyny Europy, a jej przeciwnikami będzie Reszta Świata.