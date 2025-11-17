Iga Świątek po dłuższej przerwie w końcu miała okazję zagrać przed polską publicznością. W piątek i niedzielę wystąpiła w rozgrywanym w Gorzowie Wielkopolskim turnieju play-off Billie Jean King Cup. W jego trakcie bez problemów pokonała Nowozelandkę Elyse Tse oraz Rumunkę Gabrielę Lee, czym przyczyniła się do dwóch zwycięstw reprezentacji Polski i awansu do kolejnej fazy zmagań. Uwagę kibiców poza samą tenisistką przyciągnął jednak ktoś jeszcze.

Wszystko jasne! Wiadomo, kto towarzyszył Świątek w Gorzowie. Miał ważne zadanie

Chodzi zagadkowego mężczyznę o imponującej posturze, który praktycznie nie odstępował jej na krok. Towarzyszył jej podczas wychodzenia na kort, rozdawania autografów, a nawet w trakcie konferencji prasowych czy wywiadów. Jak ujawnił "Super Express" był nim Sylwester Lis znany także jako "Dzik Gorzowski".

Jak nietrudno się domyśleć, Lis podczas zawodów w Gorzowie Wielkopolskim pełnił funkcję osobistego bodyguarda Igi Świątek. Jego zadaniem było nie dopuścić, aby naszej tenisistce stała się jakakolwiek krzywda. I nadawał się do tego jak mało kto. "Super Express" podał, że na co dzień pracuje on jako instruktor samoobrony. Jest także strongmanem, zawodnikiem MMA i kulturystą. Na tym jednak nie koniec.

To on pilnował Igi Świątek. Zasłynął z brawurowych akcji

W maju tego roku Telewizja Gorzów opisała, jak "Dzik Gorzowski" obezwładnił i wyciągnął z samochodu pijanego kierowcę. A to niejedyna taka akcja z jego udziałem. Nieco wcześniej udało mu się ująć mężczyznę, który na ulicach Gorzowa niszczył jadące samochody i uderzał przechodniów. - Najgorsze było to, że około 30-letnia kobieta zwróciła mu uwagę i dostała od niego mocny cios. Agresor później zaczepił mężczyznę w BMW, który wyszedł z auta i też został uderzony. Kiedy to zobaczyłem, szybko wyprzedziłem trzy auta, wysiadłem z samochodu i użyłem chwytów prewencyjnych, czyli mówiąc krótko, środków przymusu bezpośredniego - opowiadał o całym zajściu w rozmowie z "Faktem".

Na szczęście tym razem obyło się bez podobnych przygód. Świątek zaś cała i zdrowa w końcu może udać się na zasłużone wakacje. Jak sama ujawniła, w tym roku wybiera się na Mauritius.