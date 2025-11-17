Djoković dostał złotą wizę. Oto jakie będzie miał korzyści

Novak Djoković wyprowadził się z Serbii późnym latem. Prezydent kraju Aleksandar Vucić osobiście nazwał legendarnego tenisistę zdrajcą po tym, jak ten poparł antyrządowe protesty, związane z katastrofą budowlaną w Nowym Sadzie. Serb zamieszkał w Grecji. Z każdym kolejnym tygodniem czuje się tu coraz lepiej.

Djoković ze złotą wizą w Grecji

Zdecydowanie życie Djokoviciowi w Grecji odpowiada, jego rodzina zaaklimatyzowała się tutaj. On sam spotkał się z życzliwością ludzi, kibiców. Niedawno wygrał turniej w Atenach. To był jego ostatni występ w sezonie, bowiem zrezygnował z udziału ATP Finals w Turynie.

- Zawsze uwielbiałem Grecję. Kiedy przyjechaliśmy z rodziną, ekscytacja była wręcz namacalna. Serbowie i Grecy mają tak wiele wspólnej historii, kultury i wiary. Ateny zajmują bez wątpienia szczególne miejsce w moim sercu - mówił po wygraniu turnieju.

Wszystko wskazuje na to, że Djoković zostanie w Grecji na długie lata. Jak informuje "Greek City Times", Serb dostał od władz Grecji tzw. złotą wizę, zwaną też złotym paszportem. Jest to miejsce w programie rezydencyjnym dla obywateli krajów spoza Unii Europejskiej, którzy otrzymują pięcioletnie zezwolenie na pobyt w kraju w zamian za inwestycję, najczęściej w nieruchomości. Oprócz tego posiadacz złotej wizy może podróżować bez problemu po krajach Strefy Schengen. Wizą objęta zostaje od razu partnerka Djokovicia oraz ich dzieci do ukończenia 21. roku życia.

Według "GCT" Djoković musiał zainwestować w nieruchomość co najmniej 350 tys. funtów. W przypadku regionów o dużym popycie, jak np. Ateny, minimalna kwota inwestycji wynosi 705 tys. funtów. Dziennik przekonuje, że na przeprowadzce Serba może zyskać tak naprawdę cała Grecja.

"Tak głośna decyzja jednego z najsłynniejszych sportowców świata podkreśla atrakcyjność greckiego programu złotych wiz. Świadczy to o atrakcyjności Grecji nie tylko ze względu na kwestie finansowe, ale także ze względu na doskonałą jakość życia, światowej klasy możliwości edukacyjne i tętniący życiem śródziemnomorski styl, który przyciąga światowe elity" - czytamy.

Novak Djoković posiada domy w Marbelli i Monte Carlo, ma także apartament w Nowym Jorku. W 2020 r. uzyskał 10-letnią złotą wizę od Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dubaj nie raz służył mu za bazę treningową.