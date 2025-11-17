Radwańska pokazała zdjęcie. Wyglądała jak milion dolarów

- Nie jestem już w stanie zmobilizować swojego organizmu do jeszcze większej eksploatacji - tłumaczyła siedem lat temu Agnieszka Radwańska, gdy kończyła swoją tenisową karierę. Często pojawiały się spekulacje, że może wrócić do gry, ale tak się nie stało. Tuż po rezygnacji Radwańskiej nastąpił wystrzał formy Igi Świątek, która już sześć razy wygrała w turniejach wielkoszlemowych. Pod koniec grudnia ubiegłego roku Radwańska nawiązała współpracę z czołową polską tenisistką - Magdą Linette i dołączyła do jej sztabu szkoleniowego.

Agnieszka Radwańska pokazała zdjęcie. Fani są zachwyceni

Agnieszka Radwańska w poniedziałek wrzuciła na Instagramie zdjęcie. Finalistka Wimbledonu z 2012 roku ubrana jest na nim w piękną, czarną sukienkę, ciemne sandały na obcasie i ma na sobie biżuterię (m.in. bransoletkę, naszyjnik, kolczyki). Fani są zachwyceni zdjęciem Radwańskiej.

Post w niecałe dwie godziny zebrał prawie 1400 polubień i ma 30 komentarzy.

"Mega i wiadomo, kto robił focie", "Wow, Isia", "To już wiem, na kogo się zrobiła Kris Jenner. BOSKO", "Pięknie wyglądasz", "Piękna kobieta", "Taka piękna Agusia", "Śliczna, cudowna, uśmiechnięta kobieta", "Bellissima" - to tylko niektóre z pochwalnych komentarzy.

Agnieszka Radwańska w swojej karierze wygrała 619 spotkań i miała 273 porażki. Jej najlepszy wynik w turnieju wielkoszlemowym oprócz finału Wimbledonu to półfinał Australian Open w latach 2014 oraz 2016.

Radwańska wygrała 20 turniejów rangi WTA (na 28 finałów). Triumfowała m.in. w: Eastbourne, San Diego, Tokio, Pekinie, Dubaju, Miami, Auckland, Sydney, Montrealu i Seulu.