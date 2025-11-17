Powrót na stronę główną
Oto z czym się mierzy Iga Świątek. Rywalka ujawnia wstrząsającą prawdę
Najlepsze tenisistki świata są nieustannie ofiarami hejterów, którzy wysyłają im przerażające wiadomości i groźby za pośrednictwem mediów społecznościowych. Mówiła o tym m.in. Iga Świątek, a teraz głos zabrała Eva Lys. Jej wyznanie szokuje. - Niektórzy zdobyli adresy hoteli, a nawet numer mojego pokoju hotelowego - powiedziała Niemka.
Iga Świątek
https://x.com/CANALPLUS_SPORT/status/1985408597400973815

W październiku Świątek uznała, że "miarka się przebrała". Na Instagramie opublikowała screeny obraźliwych wiadomości, jakie otrzymała po porażce z Emmą Navarro. - Współcześnie w sporcie to smutny element naszej rzeczywistości. Boty, zakłady bukmacherskie, ale też "fani". Warto się zastanowić, zwłaszcza że za parę dni Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego - napisała Polka.

Plaga w świecie tenisa. Przerażające wiadomości

Świątek dotknęła tym samym trudnego tematu, który nie jest obcy żadnej tenisistce występującej w zawodach rangi WTA. Sfrustrowani kibice wyładowują swoją złość (na przykład po przegraniu zakładu) na zawodniczkach, które nie uzyskały oczekiwanego wyniku. Niektórzy z nich posuwają się tak daleko, że stanowią wręcz zagrożenie dla sportowców. Doskonale obrazują to słowa Evy Lys.

- Po każdej porażce otrzymuję tysiące hejterskich wiadomości - stwierdziła Niemka w wywiadzie dla "Die Zeit. - Szczegółowo opisują, jak gwałciliby mnie i moją matkę. Albo zabiliby moją rodzinę. Niedawno musiałem walczyć z prześladowcami, którzy zdobyli adresy moich ośrodków szkoleniowych. Niektórzy zdobyli adresy hoteli, a nawet numer mojego pokoju hotelowego.

Lys podkreśliła przy tym, że z hejterami należy walczyć, a nie ich ignorować. - Nie chcę, aby nienawiść zwyciężyła. Zawsze mi mówiono: "ignoruj ich, ignoruj ich, nie dawaj im platformy". Wierzyłem w to przez lata. Dopóki nie powiedziałem sobie: "to nie może dłużej trwać". Jeśli o tym nie rozmawiamy, nic się nigdy nie zmieni. Im więcej będziemy o tym mówić, tym większa będzie presja na działanie - podsumowała 40. tenisistka światowego rankingu.

