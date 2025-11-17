Był środek nocy, kiedy Świątek ogłosiła koniec

Walkę o jak najwięcej punktów w rankingu WTA nasza tenisistka zakończyła już na początku listopada - kiedy brała udział w WTA Finals. W tamtym momencie wiele zawodniczek odłożyło rakietę i skupiło się na regeneracji oraz odpoczynku psychicznym po miesiącach startów. Świątek miała w głowie jednak jeszcze jedno zadanie: chciała pomóc reprezentacji Polski w zawodach Billie Jean King Cup w Gorzowie Wielkopolskim. I dokładnie to zrobiła.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o relacjach z Urbanem: Czasami bałem się do niego podchodzić

Nowy post Świątek na Instagramie. Podziękowała kibicom

W piątek reprezentacja Polski z Świątek w składzie mierzyła się z Nową Zelandią, a w niedzielę naszymi rywalkami były Rumunki. Obie rywalizacje zakończyły się pewnym zwycięstwem Biało-Czerwonych. Jak pewnym? Nasze tenisistki nie straciły ani jednego seta! Niezależnie od tego, czy na korcie znajdowała się Świątek, czy jej mniej utytułowane koleżanki, jak Katarzyna Kawa czy Linda Klimovicova - gra polskiej drużyny naprawdę mogła się podobać.

ZOBACZ TEŻ: Świątek może nie dokończyć turnieju! Sama to powiedziała

Wiemy zatem, że nasza reprezentacja powalczy w kwalifikacjach do turnieju głównego Billie Jean King Cup, który odbędzie się już w 2026 roku. Świątek nie ukrywała radości z tego faktu. Na Instagramie opublikowała parę zdjęć, które podpisała słowami: "Dziękuję Wam za wspaniały doping w Gorzowie Wielkopolskim! Dziękuję całemu zespołowi za świetny tydzień pełen energii i śmiechu. Cel osiągnięty" - przekazała druga rakieta świata.

Świątek już zapowiedziała, że po zawodach w Gorzowie Wielkopolskim będzie czekać ją trzynaście dni wolnego. Polka zamierza polecieć na Mauritius.