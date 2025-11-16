BJK Cup. Kiedy gra Świątek? Gdzie oglądać Polska - Rumunia? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Reprezentacja Polski rozpoczęła w piątek rywalizację w Billie Jean King Cup. Już w pierwszym meczu pewnie pokonała Nową Zelandią 3:0. Najpierw Katarzyna Kawa zwyciężyła z Vivian Yang 6:4, 6:4. Następnie Iga Świątek bezlitośnie rozbiła Elyse Tse, oddając jej jedynie gema. Na koniec nasz debel Linda Klimovicova/Martyna Kubka pokonał parę Jade Otway/Erin Routliffe 6:2, 6:2. O awansie zadecyduje zatem polskie najbliższe starcie z Rumunią.

Billie Jean King Cup. Kiedy Polska - Rumunia?

- Najbardziej zapamiętam debla, którego zagrały dziewczyny - zaskoczyła Iga Świątek podczas konferencji prasowej. - To nie było ustalone! - dorzucił rozbawiony kapitan, Dawid Celt. - Nie no, naprawdę! Przyjemnie było patrzeć, jak dziewczyny dominowały. Sztos! - zachwycała się nasza najlepsza tenisistka. - Dziena! - odpowiadała Kubka.

Aby nasz zespół odniósł triumf w grupie B i wywalczył awans do kolejnej fazy BJKC, czyli nieoficjalnych drużynowych mistrzostw świata, musi pokonać Rumunię. Poprzedniego dnia nie dała ona szans Nowej Zelandii i pewnie wygrała 3:0. Elena Ruxandra Bertea pokonała z Yang 6:2, 6:1. Potem Lee, choć przegrała pierwszego seta, potem zwyciężyła 11 gemów z rzędu! Ostatecznie po godzinie i 40 minutach walki pokonała rywalkę 4:6, 6:0, 6:1.

Nie ma co ukrywać, że liczymy na Igę Świątek, która pokazała moc w pierwszym meczu. "To był rock, a może nawet heavy metal. Ale Iga Świątek nie popisywała się ani trochę" - pisał Łukasz Jachimiak ze Sport.pl. - Pani Igo, jest pani legendą - poinformował Świątek i pięć tysięcy ludzi w gorzowskiej hali jakiś mężczyzna na 'dzień dobry'. I trzeba przyznać, że ma rację.

Kiedy gra Świątek? Gdzie oglądać Polska - Rumunia? [TRANSMISJA, STREAM, WYNIK]

Mecz Polska - Rumunia odbędzie się w niedzielę 16 listopada. Początek o godz. 15:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na antenie Polsatu Sport oraz w internecie na platformie Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo z tego starcia na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE