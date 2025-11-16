Powrót na stronę główną
Tak Sabalenka spędza wakacje. Nagranie mrozi krew w żyłach
Dla wielu czołowych tenisistek sezon 2025 się skończył, choć Iga Świątek na zasłużone wakacje poleci dopiero po rozgrywkach Billie Jean King Cup. Na nic nie musiała czekać Aryna Sabalenka. Liderka światowego rankingu już wypoczywa i chwali się swoimi wojażami. Na jej koncie na Instagramie można było obejrzeć opalanie na rajskiej plaży, wykwintną kolację z partnerem, a teraz - pływanie z rekinami!
Aryna Sabalenka pływa z rekinami
Dla Aryny Sabalenki sezon 2025 był bardzo dobry, chociaż paradoksalnie - również pełen zawodów. Przegrała aż trzy wielkie finały. W Australian Open pokonała ją Madison Keys, we French Open - Coco Gauff, a w WTA Finals - Jelena Rybakina. Mimo to była zdecydowanie najlepszą tenisistką w tym roku.

W ostatnich miesiącach Sabalenka często chwaliła się wyjazdami na krótsze wakacje. Skorzystała przykładowo z kilku wolnych dni przed kończącym sezon turniejem WTA Finals. Pod koniec października wybrała się do Dubaju, a towarzyszyła jej bliska przyjaciółka z kortu - Hiszpanka Paula Badosa. Tym razem Białorusinka wybrała się na wojaże wraz ze swoim partnerem, Brazylijczykiem Georgiosem Frangulisem.

Jak zazwyczaj, 27-latka publikuje swoje przygody na Instagramie. Nie inaczej jest tym razem. W jednym z postów widać wypoczynek na rajskiej plaży, w innym - wykwintną kolację. Pojawił się również film, na którym widać Sabalenkę... pływającą z rekinami! Jedynym wyposażeniem były pływackie okulary z rurką.

 

Rekiny w wodzie z rekinem na korcie

"Po prostu kolejny dzień w życiu" - opisała swoje podwodne spotkania Białorusinka. Nie groziło jej jednak żadne niebezpieczeństwo - nie były to żarłacze, które faktycznie mogą atakować człowieka. Większość gatunków żywi się innymi morskimi stworzeniami. 

Aryna Sabalenka już wypoczywa po długim i męczącym sezonie. Niedługo będzie to też czekać Igę Świątek. Wiceliderka światowego rankingu jeszcze rywalizuje w Billie Jean King Cup - dziś od 15 w Gorzowie Wielkopolskim odbywać się będą pojedynki Polek z Rumunkami. Po tym 24-latkę będzie czekać aktywny wypoczynek na Mauritiusie.

