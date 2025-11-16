Tak Sabalenka spędza wakacje. Nagranie mrozi krew w żyłach

Dla Aryny Sabalenki sezon 2025 był bardzo dobry, chociaż paradoksalnie - również pełen zawodów. Przegrała aż trzy wielkie finały. W Australian Open pokonała ją Madison Keys, we French Open - Coco Gauff, a w WTA Finals - Jelena Rybakina. Mimo to była zdecydowanie najlepszą tenisistką w tym roku.

W ostatnich miesiącach Sabalenka często chwaliła się wyjazdami na krótsze wakacje. Skorzystała przykładowo z kilku wolnych dni przed kończącym sezon turniejem WTA Finals. Pod koniec października wybrała się do Dubaju, a towarzyszyła jej bliska przyjaciółka z kortu - Hiszpanka Paula Badosa. Tym razem Białorusinka wybrała się na wojaże wraz ze swoim partnerem, Brazylijczykiem Georgiosem Frangulisem.

Jak zazwyczaj, 27-latka publikuje swoje przygody na Instagramie. Nie inaczej jest tym razem. W jednym z postów widać wypoczynek na rajskiej plaży, w innym - wykwintną kolację. Pojawił się również film, na którym widać Sabalenkę... pływającą z rekinami! Jedynym wyposażeniem były pływackie okulary z rurką.

Rekiny w wodzie z rekinem na korcie

"Po prostu kolejny dzień w życiu" - opisała swoje podwodne spotkania Białorusinka. Nie groziło jej jednak żadne niebezpieczeństwo - nie były to żarłacze, które faktycznie mogą atakować człowieka. Większość gatunków żywi się innymi morskimi stworzeniami.

Aryna Sabalenka już wypoczywa po długim i męczącym sezonie. Niedługo będzie to też czekać Igę Świątek. Wiceliderka światowego rankingu jeszcze rywalizuje w Billie Jean King Cup - dziś od 15 w Gorzowie Wielkopolskim odbywać się będą pojedynki Polek z Rumunkami. Po tym 24-latkę będzie czekać aktywny wypoczynek na Mauritiusie.