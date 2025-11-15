7:5 w pierwszym secie, a potem nokaut. Oto pierwszy finalista ATP Finals

Jannik Sinner i Alex de Minaur zmierzyli się w pierwszym półfinale ATP Finals w Turynie. Faworytem był oczywiście zwycięzca tej imprezy sprzed roku i drugi na światowych listach Włoch. Wcześniej wygrał zresztą wszystkie mecze grupowe i do bez straty seta. Mimo to w sobotniej konfrontacji nie miał wcale lekko - zwłaszcza w pierwszym secie.
Ten od początku był szalenie wyrównany. Obaj panowie, choć mieli okazje na przełamanie, konsekwentnie punktowali przy własnym serwisie. Zarówno jeden, jak i drugi przez całą partię posłali też po cztery asy. Lepiej dysponowany mimo wszystko wydawał się Sinner, któremu wygrywanie gemów przychodziło z większą łatwością. Mało tego w siódmym i dziewiątym gemie doprowadzał do stanu równowagi i wywalczył trzy breakpointy. De Minaur za każdym razem był jednak w stanie się wybronić.
Australijczyk skapitulował dopiero w najbardziej newralgicznym momencie seta przy remisie 5:5. Sinner miał w tym gemie aż trzy okazje na przełamanie i ostatnią z nich wykorzystał. Po chwili poszedł za ciosem i dokończył dzieła. Przy własnym podaniu zwyciężył gema do 15, a całą odsłonę 7:5.
Porażka w takich okolicznościach z pewnością podziałała na rywala deprymująco i dało się to wyczuć na początku drugiej partii. De Minaur od razu przegrał gema przy swoim serwisie i to do 15. Jakby tego było mało, Sinner ani przez moment nie okazywał słabości. Przy własnym serwisie był w niemal perfekcyjny. Pewnie wygrał również trzy następne gemy. De Minaur przeciwstawił mu się dopiero przy stanie 4:0. Wówczas obronił dwa breakpointy i zdobył pierwszy w tym secie punkt. Na niewiele się to jednak zdało, bo 24-latek szybko doprowadził do stanu 5:1. Później co prawda oddał kolejny punkt, ale przy swoim podaniu znów okazał się nie do powstrzymania. Cały mecz zakończył w zaledwie 113 minut wynikiem 7:5, 6:2.
Tym samym Sinner po raz trzeci z rzędu zameldował się w wielkim finale tej imprezy. Przed rokiem pokonał w nim Taylora Fritza, a dwa lata temu przegrał z Novakiem Djokoviciem. Nadal nie wiadomo jednak, z kim będzie rywalizował tym razem. O drugie miejsce w finale powalczą Carlos Alcaraz oraz Felix Auger-Aliassime, którzy mają się zmierzyć w sobotni wieczór o godz. 20:30. Finał planowany jest na niedzielę 16 listopada.
