Świątek skończyła grać, a kibice zawołali Abramowicz. Sceny w Gorzowie

Iga Świątek spędziła tylko 43 minuty na korcie, a później co najmniej 20 na niespiesznym spacerze prowadzącym z kortu do szatni. W tej drodze rozdała pewnie z tysiąc autografów i zrobiła sobie kilkadziesiąt jak nie kilkaset zdjęć z kibicami.
Piątek w Gorzowie Wielkopolskim był dla gwiazdy światowego tenisa wyjątkowy. A chyba jeszcze więcej znaczył dla jej fanów. W lipcu 2023 roku Świątek wygrała turniej w Warszawie. Od tamtego czasu aż do teraz nie rozegrała w Polsce żadnego meczu. Jej występ przeciw Elyse Tse z Nowej Zelandii nie przejdzie do historii, bo rywalka była za słaba i Iga wygrała gładziutko 6:0, 6:1. Ale wydarzenia pomeczowe na pewno wielu ludzi zapamięta na zawsze. Wygląda na to, że Świątek również.
Niemal od razu po ostatniej piłce meczu Igi rozpętało się szaleństwo. Świątek ruszyła do kibiców. Tak to wyglądało:
Kamil Kołsut, czyli dziennikarz, który od niedawna pracuje w Polskim Związku Tenisowym, towarzyszył Idze i opowiadał później, że dzieciaki niemal mdlały ze szczęścia, gdy Iga zwróciła na nie uwagę i dała autograf albo/i zrobiła sobie z nimi wspólne zdjęcie. Podobno w jednym przypadku niewiele zabrakło, a potrzebna byłaby interwencja medyków.
Z kolei interwencji ochroniarza swoje wielkie szczęście zawdzięcza Emilka z Krakowa. Przebijałem się przez tłum, żeby dotrzeć do sektora w pobliżu którego przebywała Świątek, gdy spotkałem tę dziewczynkę. Uśmiechała się tak promiennie, że od razu było jasne, co się stało. Chętnie i dumnie zaprezentowała autograf od Igi złożony na specjalnej, dużej piłce tenisowej, jakie fani kupują właśnie po to, żeby zbierać na nich podpisy. A po chwili Emilka dziękowała panu ochroniarzowi. Od mężczyzny dowiedziałem się za co – pomógł małej fance przedostać się do jej idolki.
Razem z Emilką z Krakowa podpis Igi na swojej piłce prezentowała też Jagoda z Torunia. Z Torunia do Gorzowa przyjechały również trzy dorosłe fanki Igi wyposażone w taki balon.
To był jeden z najbardziej efektownych rekwizytów, które można było zobaczyć na trybunach. Ciekawe były też hasła na transparentach. Na przykład ten małej Zuzy:
Dzieciaki królowały też za trybunami. W pobliżu szatni bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się specjalny kort ustawiony przez PZT z myślą właśnie o najmłodszych.
To są piękne obrazki, bo jeśli sport uznajemy – a przecież uznajemy! – za ważną dziedzinę życia, to przede wszystkim ze względu na jego walory edukacyjne i na jego powszechność. Zainteresowanie nim dzieci musi być podstawą w budowaniu zdrowego społeczeństwa.
A propos zdrowia, swoje pięć minut od razu po meczu Igi Świątek miała też jej psycholożka Daria Abramowicz. Ekspertka, która w Gorzowie pomaga całej polskiej kadrze, została zawołana przez kibiców i również ona rozdawała autografy oraz pozowała do zdjęć.
Po pełnym wrażeń popołudniu i części wieczoru Świątek wraz z całą kadrą przyszła na konferencję prasową. Liderkę polskiej ekipy zapytaliśmy, co najmocniej zapamięta z tego pierwsza dnia w Gorzowie. – Najbardziej zapamiętam debla, którego zagrały dziewczyny – zaskoczyła. – Uuu! – od razu zareagowała siedząca obok Martyna Kubka, po czym cała kadra wybuchła śmiechem – To nie było ustalone! – dorzucił rozbawiony kapitan, Dawid Celt. – Nie no, naprawdę! Przyjemnie było patrzeć, jak dziewczyny dominowały. Sztos! – zachwycała się Świątek. - Dziena! - odpowiadała Kubka.
Faktycznie było czym się zachwycać, bo po singlowych zwycięstwach Katarzyny Kawy i Świątek Kubka i Linda Klimovicova pokonały 6:2, 6:2 parę Nowej Zelandii, mającą w składzie niedawną liderkę światowego rankingu deblowego Erin Routtlife.
Po zwycięskim meczu koleżanek Świątek jeszcze raz poszła w tłum kibiców i rozdawała autografy przez mniej więcej 15 minut.
- Wiedziałam, że kibiców będzie dużo, myślę, że dzisiaj dłużej podpisywałam, niż grałam, ale tak miało być – mówiła nam Świątek na konferencji. – Cieszę się, że ludzie znowu po deblu chcieli, żebym podeszła – dodawała. I przyznawała jeszcze, że szczególnie cenne i wzruszające są dla niej reakcje dzieci. I prezenty, jakie od najmłodszych dostaje. To przede wszystkim laurki.
- Wszystkie rozmowy z dziećmi są dla mnie zawsze szczególnie inspirujące, bo pamiętam, jak sama podawałam piłki na turnieju w Warszawie. Karolina Woźniacka wtedy grała i pamiętam, jak dosłownie jej podawałam piłki i to było dla mnie takie przeżycie, że wow – słyszeliśmy od Igi. - Wyobrażam sobie, co dzieciaki mogą czuć i staram się zawsze poświęcić komuś chwilę uwagi, mimo że tych osób jest bardzo dużo – dodawała Świątek.
Powtórka z rozrywki szykuje się w sobotę. Po pokonaniu Nowej Zelandii Polki będą miały wolne, ale przed meczem Nowa Zelandia – Rumunia przyjdą do hali na specjalną sesję autografową. Świątek będzie dostępna dla kibiców pewnie jeszcze dłużej niż w piątek. Natomiast na korcie Igę zobaczymy w Gorzowie jeszcze w niedzielę przy okazji rywalizacji Polek z Rumunkami.
Stawką turnieju w Gorzowie Wielkopolskim jest awans do kolejnej fazy Biliie Jean King Cup, czyli nieoficjalnych drużynowych mistrzostw świata. Ten awans wywalczy tylko zwycięzca imprezy.
