Świat wydał wyrok ws. Świątek. Niestety, trafili w sedno. "Już od jakiegoś czasu"

Iga Świątek ma jeszcze przed sobą mecze w Billie Jean King Cup, ale najważniejsze zmagania w WTA Tour dobiegły końca. Polska tenisistka piąty raz z rzędu zakwalifikowała się do WTA Finals. Raszynianka ma z tą imprezą słodko-gorzkie wspomnienia. Co prawda w 2023 roku w meksykańskim Cancun wygrała WTA Finals, ale łącznie trzy razy kończyła rywalizację już po fazie grupowej. Wliczamy w to również występ w tym sezonie.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Rybakina najskuteczniejsza na finiszu

Najpierw Świątek pokonała Madison Keys, ale następnie uległa Jelenie Rybakinie oraz Amandzie Anisimovej. Wcześniej po myśli naszej tenisistki nie ułożyły się też turnieje w Chinach. Przed zmaganiami w Pekinie i Wuhan było natomiast zwycięstwo w Seulu.

Jack Beatnik, dziennikarz lastwordonsports.com, stworzył power ranking tenisistek, gdzie liczyły się głównie występy w ostatniej części sezonu. Na pierwszym miejscu pojawiła się Jelena Rybakina, co nie jest żadnym zaskoczeniem. Kazaszka zaprezentowała imponujący finisz w tourze. Najpierw wyszarpała awans do WTA Finals, a następnie wygrała turniej w Rijadzie z kompletem zwycięstw. I choć Rybakina w światowym rankingu plasuje się na 5. pozycji, to w końcówce sezonu była najbardziej kompletną zawodniczką.

W power rankingu podium uzupełniają Aryna Sabalenka oraz Amanda Anisimova. Nie zmieściła się na nim Świątek, której przyznano czwartą lokatę.

Świątek nie zachwyca regularnością? "Największa słabość"

"WTA Finals nie był dla Świątek udanym turniejem, choć zazwyczaj prezentuje się bardzo dobrze w takich dużych imprezach. Momentami grała fantastyczny tenis, ale przez większość czasu miała problem z utrzymaniem regularności i to już od jakiegoś czasu jest jej największą słabością" - napisano na portalu lastwordonsports.com.

"Choć w 2025 roku bywała znakomita, Świątek wyglądała momentami dość słabo, i z tego powodu umieszczamy obecną wiceliderkę rankingu na czwartym miejscu. Regularność była kiedyś jej największym atutem, ale wydaje się, że już nie jest" - dodano, tłumacząc czwartą pozycję Polki.

Na ten moment w sezonie 2025 Świątek rozegrała 79 meczów. Wygrała 62 z nich. Wygrała trzy turnieje rangi WTA.