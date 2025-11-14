40 milionów dla Igi Świątek. Polka ogłasza, co ma zamiar zrobić

Iga Świątek w sezonie 2025 na kortach zarobiła ponad 10 milionów dolarów. Do tego zyskała finansowo naturalnie też na licznych kontraktach reklamowych - z Rolexem, Lego czy Oshee. Polka nie słynie jednak z szastania pieniędzmi - na co dzień raczej nie widzimy jej w wyjątkowo drogich ubraniach czy samochodach. W przeciwieństwie do Roberta Lewandowskiego - mało też mówi się o jej inwestycjach.

Świątek o pieniądzach oraz inwestowaniu. Ma plany

Polska tenisistka udzieliła obszernego wywiadu portalowi "xyz.pl". Wypowiedziała się w nim również na temat kwestii finansowych. Przyznała, że w trakcie turniejów nie za bardzo myśli o pieniądzach, które zarobi - i było tak zarówno na początku jej kariery, jak i obecnie, kiedy walczy o niesamowite stawki. Chce jednak uzupełnić braki, jakie ma w tych tematach.

- To jeden z głównych celów pozasportowych na przyszły rok – nauczyć się jak najwięcej o tym, jak funkcjonuje ekonomia, świat finansów, inwestowanie. To nie jest wiedza, której uczymy się w szkole - podkreśliła Świątek.

Po chwili Polka rozwinęła swoją myśl. - Jestem świadoma tego, jak działa rynek i co się dzieje z moimi pieniędzmi, sporo się nauczyłam podczas poprzednich lat, ponieważ to była nauka na własnej skórze. Niełatwa, mimo tego, co przypomniał pan w pytaniu. Dochodziły oczywiście rozmowy z ludźmi bardziej doświadczonymi w tej materii, z agentami sportowymi. Jednak to nie jest jeszcze ten poziom zrozumienia, o który mi chodzi. Zamierzam podjąć współpracę z profesjonalnymi doradcami. Może więc naszą rozmowę przedstawimy w formie ogłoszenia? - zażartowała na koniec 24-latka.

W tej samej rozmowie Świątek wypowiedziała się również na temat fundacji, którą założyła. - Tak, już niebawem wdrożymy nasz program stypendialny. Jestem bardzo dumna z tego przedsięwzięcia, a także z tego, że osiągnęłam już taką pozycję, również finansową, że mogę pomagać młodym sportowcom - podsumowała nasza najlepsza tenisistka.