Luksusowe i pracowite wakacje Igi Świątek. Firma wszystko zdradziła
Dla Igi Świątek zakończył się już sezon zmagań singlowych. Wiceliderkę rankingu WTA czekają jeszcze zmagania w Billie Jean King Cup, a po nich 24-latka będzie mogła wybrać się na zasłużone wakacje. Wszystko wskazuje na to, że Polka tym razem wybierze inne miejsce wypoczynku. Rok temu wybrała się na Malediwy, a jej nowym celem będzie inny archipelag na Oceanie Indyjskim. Tam urlop spędzi aktywnie.
Iga Świątek na rajskich wakacjach. Takie zdjęcia to rzadkość
fot. Instagram.com/iga.swiatek

Sezon 2025 w wykonaniu Igi Świątek był dobry, ale zapewne daleki od najśmielszych oczekiwań. Polka zakończyła zmagania na drugim miejscu w rankingu WTA, dając się wyprzedzić Arynie Sabalence. Z pozytywów należy wymienić pierwsze w karierze zwycięstwo w Wimbledonie oraz triumfy w turniejach w Cincinnati oraz Seulu.

W dniach 14-16 listopada Iga Świątek reprezentować będzie Polskę w Billie Jean King Cup. Rywalizacja z Rumunią oraz Nową Zelandią odbywać się będzie w Gorzowie Wielkopolskim. Po tych zmaganiach 24-latka będzie mogła wybrać się na w pełni zasłużone wakacje. Tym razem wybór nie padł na Malediwy, tak jak rok temu, aczkolwiek celem wyprawy będzie inny archipelag na Oceanie Indyjskim.

Chodzi o Mauritius. Państwo ze stolicą w Port Luis leży około 1000 kilometrów na wschód od Madagaskaru. Plany Igi Świątek zdradziła firma Lux Tennis, która zajmuje się organizacją prywatnych lekcji tenisowych od najlepszych tenisistów i trenerów na świecie. W ofercie znajdują się turnusy, w których uczestniczyć będą między innymi Danił Miedwiediew, David Ferrer czy Paula Badosa

Aktywne wakacje z Igą Świątek

Na stronie organizatora można przeczytać opis tego, jak wyglądać będzie aktywny wypoczynek. "Zanurz się w światowej klasy tenisie w zapierającym dech w piersiach resorcie One&Only Le Saint Geran. Towarzyszyć ci będzie Iga Świątek, sześciokrotna mistrzyni Wielkiego Szlema. Doświadcz ekskluzywnych prywatnych sesji treningowych oraz energetyzujących sesji grupowych prowadzonych przez Igę, znaną z precyzji, siły psychicznej i potężnej gry na całym korcie" - czytamy na stronie luxtennis.com.

 

"Niezależnie od tego, czy chcesz udoskonalić swoją technikę, poprawić swoje nastawienie, czy po prostu cieszyć się światowej klasy coachingiem w luksusowym otoczeniu wyspy - jest to rzadka okazja, by trenować z jedną z najbardziej inspirujących i dominujących tenisistek na świecie" - podaje organizator.

Wyjazd na taki turnus jednak nie jest rzeczą dostępną dla każdego. Należy być członkiem klubu Lux Tennis - a roczny abonament kosztuje 1490 euro, czyli około 6300 złotych. Dodatkowo trzeba zapłacić za sam pobyt. Igę Świątek czekać więc będą aktywne wakacje - zresztą nie po raz pierwszy. Już w zeszłym roku odpoczynek połączyła z lekcjami tenisa. 

