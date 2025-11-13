Wszystko jasne! Świątek poznała kolejne rywalki. Jest oficjalny komunikat

United Cup będzie preludium przed emocjami związanymi z Australian Open. Na australijskich kortach znów zobaczymy zmagania reprezentacji narodowych. Iga Świątek i Hubert Hurkacz poznali pełne składy rywali, którzy wystąpią na początku 2026 roku w Perth i Sydney.
Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie
United Cup. Znamy składy uczestników
"Pięciu z 10 najlepszych tenisistów na świecie i cztery z 10 najlepszych tenisistek na świecie znalazły się wśród międzynarodowych tenisowych supergwiazd, które zobowiązały się do udziału w United Cup 2026. Dziś ogłoszono ich zgłoszenia" - czytamy na oficjalnej stronie internetowej United Cup.
Wśród faworytów do końcowego triumfu z pewnością znajdzie się reprezentacja Stanów Zjednoczonych, w której prym powinni wieść Coco Gauff i Taylor Fritz. Liderami kadry kanadyjskiej będą rewelacyjna Victoria Mboko i Felix Auger-Aliassime.
Znany duet poprowadzi Greków. Mowa o Marii Sakkari i Stefanosie Tsitsipasie. Doświadczonych liderów wysyłają Szwajcarzy. W United Cup zagrają bowiem Belinda Bencić i Stan Wawrinka. Niemców do sukcesu mają poprowadzić Eva Lys i Alexander Zverev, zaś Wielką Brytanię: Emma Raducanu i Jack Draper.
Polskę - co znane było już wcześniej - reprezentować będą Iga Świątek, Hubert Hurkacz, Daniel Michalski i Katarzyna Kawa.
Pełne składy reprezentacji na United Cup:
- Stany Zjednoczone: Taylor Fritz (6. ATP), Mackenzie McDonald (113. ATP), Coco Gauff (3. WTA), Varvara Lepchenko (154. WTA)
- Kanada: Felix Auger-Aliassime (8. ATP), Alexis Galarneau (189. ATP), Victoria Mboko (18. WTA), Kayla Cross (241. WTA)
- Włochy: Flavio Cobolli (22. ATP), Andrea Pellegrino (140. ATP), Jasmine Paolini (8. WTA), Nura Brancaccio (152. WTA)
- Australia: Alex De Minaur (7. ATP), Jason Kubler (190. ATP), Maya Joint (32. WTA), Maddison Inglis (175. WTA)
- Wielka Brytania: Jack Draper (10. ATP), Billy Harris (124. ATP), Emma Raducanu (29. WTA), Mingge Xu (257. WTA)
- Niemcy: Alexander Zverev (3. ATP), Patrick Zahraj (246. ATP), Eva Lys (40. WTA), Laura Siegemund (46. WTA)
- Belgia: Zizou Bergs (43. ATP), Kimmer Coppejans (205. ATP), Elise Mertens (20. WTA), Greet Minnen (122. WTA)
- Francja: Arthur Rinderknech (29. ATP), Geoffrey Blancaneaux (254. ATP), Lois Boisson (36. WTA), Leolia Jeanjean (106. WTA)
- Polska: Hubert Hurkacz (47. ATP), Daniel Michalski (257. ATP), Iga Świątek (2. WTA), Katarzyna Kawa (124. WTA)
- Hiszpania: Jaume Munar (36. ATP), Carlos Taberner (104. ATP), Jessica Bouzas Maneiro (42. WTA), Andrea Lazaro Garcia (182. WTA)
- Czechy: Jakub Mensik (19. ATP), Dalibor Svrcina (86. ATP), Barbora Krejcikova (10. WTA), Linda Fruhvirtova (137. WTA)
- Grecja: Stefanos Tsitsipas (34. ATP), Stefanos Sakellaridis (276. ATP), Maria Sakkari (52. WTA), Despina Papamichail (172. WTA)
- Japonia: Shintaro Mochizuki (92. ATP), Yasutaka Uchiyama (306. ATP), Naomi Osaka (16. WTA), Nao Hibino (186. WTA)
- Argentyna: Sebastian Baez (45. ATP), Marco Trungelliti (136. ATP), Solana Sierra (66. WTA), Maria Lourdes Carle (128. WTA)
- Holandia: Tallon Grieskpoor (25. ATP), Guy Den Ouden (161. ATP), Suzan Lammens (87. WTA), Eva Vedder (235. WTA)
- Szwajcaria: Stan Wawrinka (157. ATP), Jakub Paul (328. ATP), Belinda Bencić (11. WTA), Celine Naef (266. WTA)
- Norwegia: Casper Ruud (12. ATP), Viktor Durasović (243. ATP), Malene Helgo (478. WTA), Astrid Brune Olsen (804. WTA)
- Chiny: Zhizhen Zhang (60. ATP), Rigele Te (663. ATP), Zhu Lin (50. WTA), Xiaodi You (285. WTA)