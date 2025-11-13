Wszystko jasne! Świątek poznała kolejne rywalki. Jest oficjalny komunikat

United Cup będzie preludium przed emocjami związanymi z Australian Open. Na australijskich kortach znów zobaczymy zmagania reprezentacji narodowych. Iga Świątek i Hubert Hurkacz poznali pełne składy rywali, którzy wystąpią na początku 2026 roku w Perth i Sydney.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

United Cup. Znamy składy uczestników

"Pięciu z 10 najlepszych tenisistów na świecie i cztery z 10 najlepszych tenisistek na świecie znalazły się wśród międzynarodowych tenisowych supergwiazd, które zobowiązały się do udziału w United Cup 2026. Dziś ogłoszono ich zgłoszenia" - czytamy na oficjalnej stronie internetowej United Cup.

Wśród faworytów do końcowego triumfu z pewnością znajdzie się reprezentacja Stanów Zjednoczonych, w której prym powinni wieść Coco Gauff i Taylor Fritz. Liderami kadry kanadyjskiej będą rewelacyjna Victoria Mboko i Felix Auger-Aliassime.

Znany duet poprowadzi Greków. Mowa o Marii Sakkari i Stefanosie Tsitsipasie. Doświadczonych liderów wysyłają Szwajcarzy. W United Cup zagrają bowiem Belinda Bencić i Stan Wawrinka. Niemców do sukcesu mają poprowadzić Eva Lys i Alexander Zverev, zaś Wielką Brytanię: Emma Raducanu i Jack Draper.

Polskę - co znane było już wcześniej - reprezentować będą Iga Świątek, Hubert Hurkacz, Daniel Michalski i Katarzyna Kawa.

Pełne składy reprezentacji na United Cup: