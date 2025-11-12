Djoković odbił żonę przyjacielowi. Nie uwierzysz, z kim się wcześniej spotykała

2014 - ten rok był z pewnością jednym z najważniejszych w życiu Novaka Djokovicia. Serb najpierw w czerwcu wygrał po raz drugi w karierze turniej wielkoszlemowy - Wimbledon. Kilka dni później po finałowym meczu Djoković wziął ślub z serbską modelką - Jeleną Ristić, z którą zaręczył się we wrześniu 2013 roku. Ceremonia odbyła się na czarnogórskiej wyspie Sveti Stefan. W październiku 2014 roku para po raz pierwszy została rodzicami, bo urodził się syn Stefan. Trzy lata później na świat przyszła ich córka - Tara.

Novak Djoković zdradził sensacyjne kulisy poznania swojej żony

Teraz Novak Djoković zdradził sensacyjne kulisy swoich początków z żoną. Okazało się, że Jelena spotykała się z jego... przyjacielem.

- Jelena kiedyś grała w tenisa, ale nigdy nie poznaliśmy się przez tenis. Spotykała się jednak z tenisistą, z którym przyjaźnię się od najmłodszych lat. To zabawne, bo pierwszy raz o niej usłyszałem, kiedy przyjaciel, który był w tym samym klubie tenisowym co ja, rozegrał mecz w regionalnej lidze i wygraliśmy ważny mecz - powiedział Djoković w rozmowie ze znanym dziennikarzem Piersem Morganem, cytowany przez "Sportskeeda.com".

Opowiedział też zabawną historię, która tego dnia się wydarzyła.

- Przyjaciel zdjął koszulkę, a pod nią miał białą koszulkę z napisem: "Jelena, kocham cię. To dla ciebie". A my pomyśleliśmy: "O mój Boże, to takie żałosne, dlaczego to zrobiłeś?". A potem: "Kim jest ta Jelena?". Potem się poznaliśmy. Jedna z moich najlepszych przyjaciółek była jej przyjaciółką i chodziły razem do szkoły. Byliśmy więc w podobnym towarzystwie, a potem zaczęliśmy się spotykać, kiedy zamieszkałem w Monte Carlo. Ona wyjechała na studia do Włoch, ale i tak się widywaliśmy - dodał Djoković.

Mistrz olimpijski z ubiegłego roku (w finale pokonał w dwóch tie-breakach Carlosa Alcaraza) przyznał też, że Jelena była jego jedyną, prawdziwą miłością życia.

- Ona jest w zasadzie moim jedynym długim i poważnym związkiem, jaki kiedykolwiek miałem. Miałem oczywiście kilka związków trwających kilka miesięcy tu i tam. Ona jednak jest prawdziwą miłością mojego życia - przyznał Djoković.

Djoković jest rekordzistą świata w wygranych turniejach wielkoszlemowych. Triumfował w nich aż 24 razy! (aż 10 razy Australian Open, trzykrotnie Roland Garros, siedem razy Wimbledon i cztery US Open).