Legenda naprawdę powiedziała to o Sabalence. Przecież jest numerem jeden

9 - w tylu finałach turniejów rangi WTA grała Aryna Sabalenka w tym sezonie. Białorusinka wygrała tylko cztery z nich (Brisbane, Miami, Madryt oraz US Open), a pięć przegrała (Australian Open, Indian Wells, Stuttgart, Roland Garros oraz WTA Finals). - Najgorszą rzeczą w tym sezonie jest to, że przegrałam większość najważniejszych finałów, w których grałam - mówiła kilka dni temu Aryna Sabalenka.

Rennae Stubbs: Nie był to dla Sabalenki rok taki, na jaki liczyła

Na temat tegorocznego sezonu Aryny Sabalenki wypowiedziała się Rennae Stubbs, była australijska tenisistka, czterokrotna zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych w grze podwójnej.

- Zaryzykowałabym stwierdzenie, że Aryna powiedziałaby, że to był wspaniały rok, ale nie taki, na jaki liczyła. To niesamowite, kiedy dociera się do tylu finałów, co ona. Ale po wygraniu tylko jednego wielkiego tytułu - US Open, powiedziałabym, że ona sama mogłaby uznać swój rok za porażkę - przyznała Stubbs w podcaście „The Rennae Stubbs Tennis Podcast".

Zwróciła też uwagę, że Sabalenka ubolewa zwłaszcza po porażkach w finale Australian Open oraz półfinale Wimbledonu.

- Osiągnęła szczyt, zostając numerem jeden na świecie dwa lata z rzędu, a jej regularność w tym roku była wręcz oszałamiająco dobra. Myślę jednak, że była bardzo rozczarowana, gdy przegrała w finale Australian Open i w półfinale Wimbledonu. Przegrała też finał French Open, a potem finał WTA Finals. Myślę, że ona, osoba tak dominująca, była bardzo rozczarowana, że nie zdobyła więcej tytułów wielkoszlemowych – dodała Stubbs.

Sabalenka w tym sezonie wygrała 65 meczów i 12 przegrała. Białorusinka w swojej karierze zwyciężyła w czterech turniejach wielkoszlemowych (Australian Open 2023 i 2024 oraz US Open 2024 i 2025). Wciąż nie wygrała w Rolandzie Garrosie oraz na Wimbledonie. Jej najlepszy wynik w tych turniejach to finał w Paryżu w tym roku oraz trzy półfinały (2021, 2023 i 2025) w Londynie.