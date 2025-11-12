Prestiżowy portal tenisowy Tennis365.com na zakończenie sezonu 2025 wybrał dziesięć najlepszych spotkań w światowym tourze w rywalizacji kobiet. W tym zestawieniu dwa spotkania są z udziałem wiceliderki światowego rankingu - Igi Świątek.

Świątek miała piłkę meczową i stało się to. "Nie zdołała"

Na ósmej pozycji w tym zestawieniu dziennikarze wybrali mecz Iga Świątek - Jelena Rybakina w IV rundzie tegorocznego Rolanda Garrosa. Polka wygrała wówczas 1:6, 6:3, 7:5.

"Świątek i Rybakina spotkały się pięć razy w 2025 roku, ale to ich starcie w French Open było najbardziej emocjonujące i być może najważniejsze dla Polki. Rybakina nie popełniła praktycznie żadnego błędu, wychodząc na prowadzenie 6:1, 2:0, ale Świątek zdołała odzyskać szansę na wygraną i ostatecznie zwyciężyć pod koniec emocjonującego meczu" - czytamy.

Dziennikarze uznali, że najlepszy mecz w 2025 roku to starcie Igi Świątek z Amerykanką Madison Keys w półfinale innego turnieju wielkoszlemowego - Australian Open. Wówczas Polka po kapitalnym, pasjonującym spotkaniu przegrała 7:5, 1:6, 6:7 (8:10). Świątek w trzeciej partii nie wykorzystała nawet piłki meczowej.

"Ze wszystkich znaczących triumfów w 2025 r. żaden nie był bardziej pamiętny i celebrowany niż zwycięstwo Keys w AO, której niezwykły występ zakończył się pierwszym wielkim tytułem. I choć jej mecz IV rundy z Rybakiną lub finał z Sabalenką też mogłyby mieć to miejsce, to chyba żaden mecz w 2025 roku nie dorównałby dramaturgii i jakości jej wygranej z Igą. Po tym, jak Polka wygrała zacięty pierwszy set, Keys odpowiedziała niesamowitym drugim setem, tylko po to, by pod koniec stracić kontrolę nad meczem. Jednak po dobrym powrocie Amerykanka obroniła piłkę meczową, gdyż Świątek nie zdołała dokończyć półfinału, a Keys zachowała zimną krew w tie-breaku" - argumentuje swój wybór Tennis365.com.

10 najlepszych meczów 2025 roku wg Tennis365.com: