Został skazany na karę śmierci. Navratilova musiała zareagować

Mohammad Javad Vafaei-Sani w marcu 2020 roku został aresztowany za udział w ogólnokrajowych protestach. Oskarżono go o wspieranie opozycyjnej organizacji Ludowych Mudżahedinów Iranu (MEK) i skazano na karę śmierci. Spędził pięć lat w więzieniu, gdzie był torturowany i przetrzymywany w izolatce. Jego sprawa została potępiona przez aktywistów i organizacje praw człowieka, w tym Amnesty International jako 'rażąco niesprawiedliwa'.

REKLAMA

Zobacz wideo Wojciech Borowiak, trener judo, o dzieciństwie Roberta Lewandowskiego: on nawet gdy jadł zupę, to z piłką pod pachą

Marta Navratilova reaguje na to, co dzieje się w Iranie. Chodzi o karę śmierci

"Ponad 20 medalistów olimpijskich, trenerów oraz sportowców z całego świata, w tym m.in. Martina Navratilova oraz Sharron Davies podpisały list wzywający do wstrzymania egzekucji Vafaei-Saniego" - o czym poinformował dziennik "The Guardian". "Sport ma inspirować nadzieję, jedność i odwagę" - przekazano. "Egzekucja mistrza za jego poglądy polityczne jest bezpośrednim atakiem na te wartości i ostrzeżeniem dla każdego, kto odważy się zabrać głos" - czytamy.

Na tym jednak nie poprzestano. "Wzywamy Organizację Narodów Zjednoczonych, międzynarodowe federacje sportowe i rządy do natychmiastowego podjęcia działań w celu ratowania życia Mohammada Javada. Świat nie może biernie przyglądać się, jak Iran ucisza swoich mistrzów" - podsumowano.

Amnesty International podaje, że w Iranie panuje obecnie "kryzys egzekucji, który osiągnął przerażające rozmiary". W 2023 roku władze dokonały egzekucji na co najmniej 853 osobach - to o 48 proc. więcej niż rok wcześniej. W 2024 odnotowano 972 egzekucje, co stanowi najwyższą liczbę od 2015 roku. Jeśli chodzi o obecny rok, to dotąd stracono ponad 800 osób.

"Celem egzekucji są więźniowie polityczni i dysydenci. Eksperci twierdzą, że irańskie władze stosują karę śmierci, aby stłumić sprzeciw, wzbudzić strach wśród ludności i umocnić swoją władzę" - skwitowali dziennikarze.