Tak wygląda ranking zarobków tenisistek w 2025. Oto miejsce Świątek

Iga Świątek jest jedną z najbardziej rozchwytywanych tenisistek na świecie, jeśli chodzi o zainteresowanie sponsorów. Ma kontrakty reklamowe z takimi markami jak Rolex, Lego czy Oshee, a do niedawna była też jedną z ambasadorek Porsche. Tym samym Polka posiada wiele źródeł zarobków, ale to wciąż gra na kortach przynosi jej prawdopodobnie największe pieniądze. W sezonie 2025 naprawdę się "obłowiła".

To niesamowite, ile zarobiła Świątek. TOP2 w WTA

Po zakończeniu WTA Finals otrzymaliśmy finalny ranking najlepiej zarabiających tenisistek w minionym sezonie. Niespodzianki na szczycie nie było. Najwięcej za udział i wygrane w turniejach zarobiła Aryna Sabalenka. Na jej konto spłynęło 15 008 519 dolarów, co jest rekordem wszech czasów - Białorusinka pobiła wynik Sereny Williams z 2013 roku (nieco ponad 12 mln). Iga Świątek znalazła się za to na drugim miejscu. Nasza tenisistka zarobiła 10 112 532 dolarów, z czego najwięcej wzięło się oczywiście z triumfu w Wimbledonie.

Trójkę najlepiej zarabiających zawodniczek w 2025 roku nieoczekiwanie zamyka Jelena Rybakina. Kazaszka jeszcze przed startem w WTA Finals (do którego zakwalifikowała się w ostatnim momencie, wyprzedzając w liczbie punktów Mirrę Andriejewą) nie była nawet blisko Coco Gauff czy Amandy Anisimovej. Wygrana w zawodach kończących sezon przyniosła jej jednak ponad 5 mln dolarów!

Dopiero na czwartym miejscu znalazła się natomiast wspomniana Gauff. To może zaskakiwać, bo w tym roku triumfowała przecież w Roland Garros. 21-latka powinna to sobie jednak odbić na kontraktach reklamowych, które pozwalają jej w ogólnym rozrachunku być najlepiej opłacaną tenisistką na świecie i jedną z kilku najlepiej zarabiających sportsmenek.

TOP5 rankingu zarobków w WTA za sezon 2025:

1. Aryna Sabalenka 15 008 519 dolarów

2. Iga Świątek 10 112 532 dolarów

3. Coco Gauff 8 456 632 dolarów

4. Amanda Anisimova 7 969 845 dolarów

5. Jelena Rybakina 7 260 577 dolarów

6. Jessica Pegula 5 262 311 dolarów

7. Jasmine Paolini 5 253 997 dolarów

8. Mirra Andriejewa 4 726 226 dolarów

9. Madison Keys 4 357 787 dolarów

10. Elise Mertens 2 895 029 dolarów