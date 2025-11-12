Magda Linette nie zagra dla Polski. Oto powód

Billie Jean King Cup to zawody rozstrzygające, który kraj ma najmocniejszą żeńską drużynę na świecie. Do 2020 roku były znane jako "Puchar Federacji", ale ich nazwa została zmieniona w celu uhonorowania jednej z najwybitniejszych tenisistek wszech czasów. A więc Amerykanki Billie Jean King, znanej nie tylko z wygrania 39 turniejów wielkoszlemowych (w singlu, deblu i mikście), ale udziału w słynnej "Wojnie Płci", czyli meczu przeciwko tenisiście Bobby'emu Riggsie.

Celt zdradza kulisy. To dlatego nie zobaczymy ich BJKC

W 2024 roku Polki pokazały się w Billie Jean King Cup ze świetnej strony. Nasza drużyna znalazła się w fazie play-off, gdzie pokonała Hiszpanię, Czechy i awansowała do półfinału. Tam musiała uznać wyższość późniejszych triumfatorek, czyli Włoszek. W najbliższy weekend będziemy liczyć, że Biało-Czerwone, które zagrają w turnieju w Gorzowie Wielkopolskim z Nową Zelandia i Rumunią, znowu zachwycą kibiców. Jest tylko jeden szkopuł - będą znacząco osłabione.

Dawid Celt, kapitan polskiej kadry, wytłumaczył w programie "Break Point" nieobecność gwiazd. Oto co powiedział o Magdzie Linette: - Już kilka miesięcy temu poprosiła mnie, żeby jej nie brać pod uwagę. Poinformowała, że planuje zrobić porządek ze swoim zdrowiem. I po ostatnim meczu w tourze zrobić sobie dłuższą przerwę, tak żeby jak najlepiej przygotować się do kolejnego sezonu. Ja więc wiedziałem o tym od dłuższego czasu - stwierdził 40-latek.

Były tenisista podkreślił też, że Linette w przeszłości regularnie reprezentowała biało-czerwone barwy. - To jest dziewczyna, która prawie zawsze była do mojej dyspozycji. Mimo tego, że ma swoje lata. Tak naprawdę była nieobecna tylko przy okazji meczu z Brazylią, kiedy wracała po operacji kolana. Oraz przy okazji meczu ze Szwajcarią, kiedy mieliśmy do dyspozycji Igę i Magdę (Fręch) i poprosiła, żeby ją zwolnić z występu, bo ma trudny czas i potrzebuje się, kolokwialnie mówiąc, ogarnąć. Teraz jest trzeci raz - podsumował Celt.

Kapitan polskiej kadry wypowiedział się też na temat absencji kolejnej Polki. - Magda Fręch ma w tym roku inne plany i nie są to plany związane z reprezentacją - skwitował.

Rywalizacja w Billie Jean KIng Cup w Gorzowie Wielkopolskim rozpocznie się w piątek, 14 listopada, a zakończy w niedzielę, 16 listopada.