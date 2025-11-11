Za Świątek pierwsze "starcie" w Gorzowie Wielkopolskim

W minioną sobotę zakończył się prestiżowy turniej WTA Finals, wieńczący tenisowy sezon wśród pań. Przed Igą Świątek, która zmagania w Rijadzie zakończyła na fazie grupowej, jeszcze jedno ważne listopadowe wyzwanie. Mowa o kwalifikacjach do Billie Jean King Cup. W tym roku będą one wyjątkowe - gospodarzem rywalizacji będzie Gorzów Wielkopolski. Najlepsza polska tenisistka jest już na miejscu.

"Iga Świątek trenuje już w Gorzowie Wielkopolskim. W roli sparingpartnera Polki występuje Kacper Żuk" - napisał profil Z kortu - informacje tenisowe na portalu X, załączając nagranie z Instagrama Moniki Piechy.

Świątek już jest w Gorzowie. Pokazali wszystko

Wiceliderka światowego rankingu to największa gwiazda reprezentacji Polski, która pojawiła się w Gorzowie Wielkopolskim i weźmie udział w meczach Biało-Czerwonych przeciwko Nowej Zelandii (14 listopada) i Rumunii (16 listopada). Spotkania odbędą się w ramach Billie Jean King Cup. Co istotne - tylko jedna reprezentacja awansuje do kolejnych gier.

Poza Świątek kibice zobaczą debiutującą w kadrze Lindę Klimovicovą, Katarzynę Kawę i Martynę Kubkę. Kapitanem Biało-Czerwonych jest Dawid Celt, a trenerem Maciej Domka.

Billie Jean King Cup w ostatnich dwóch latach padały łupem reprezentacji Włoch. W 2024 roku Włoszki pokonały w finale Słowację, a w 2025 roku zwyciężyły Amerykanki. Polscy kibice z pewnością mają nadzieję, że dojdzie do powtórki z 2024 roku.

Wówczas Biało-Czerwone dotarły do półfinału zmagań. W pierwszej rundzie turnieju głównego pokonały Hiszpanię, a w ćwierćfinale wygrały z Czechami. Drogę do finału zagrodziły późniejsze triumfatorki Włoszki.