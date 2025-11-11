Świątek dała przykład. Takiego buntu jeszcze nie było. "Muszą istnieć granice"

W sobotę 8 listopada zakończył się prestiżowy turniej WTA Finals, tradycyjnie wieńczący sezon tenisowy wśród pań. Najlepsza okazała się Jelena Rybakina, która w finale pokonała Arynę Sabalenkę 6:3, 7:6. Półfinałową rywalką reprezentantki Kazachstanu była Jessica Pegula. Amerykanka ostatnio zabrała głos w sprawie, która od wielu miesięcy rozgrzewa tenisowe środowisko.

Pegula nie gryzła się w język. "Muszą istnieć pewne granice"

- Czasami mamy wrażenie, że jesteśmy sprowadzane do roli zasobów, które można eksploatować dla zysku. Ale jesteśmy ludźmi i muszą istnieć pewne granice. Dostosowanie harmonogramu jest kluczowe. Jeśli chcemy stabilnych karier, musimy przemyśleć system na nowo. Pierwszym sposobem na poprawę dobrostanu zawodników jest konsultowanie z nimi decyzji, które ich dotyczą. A dziś wciąż jesteśmy daleko od porozumienia - powiedziała Pegula. Jej słowa cytuje portal tennistemple.com.

Amerykanka wprost powołała się na konkretne przykłady zawodników. Wspomniała o Jacku Draparze, Holgerze Rune i Taylorze Fritzu, którzy na przestrzeni sezonu zwracali uwagę na fakt, że tempo "fizycznie jest nie do utrzymania".

- Przychodzi taki moment, gdy każdy zawodnik wie, że już wystarczy - stwierdziła 31-latka. Warto pamiętać, że nie jest pierwszą tenisistką, która bierze na tapet temat związany z harmonogramami meczów. Przed nią na kwestie związane z kalendarzem zwracała także uwagę między innymi Iga Świątek. Po stronie Polki stawała także Ons Jabeur.

- W tym tempie nie da się zrobić długiej kariery. Często mówiłam, że przestanę, gdy zostanę matką - skwitowała Pegula, której największymi sukcesami pozostają finał w wielkoszlemowym turnieju na kortach US Open w 2024 roku.

Doświadczona Amerykanka zajmuje szóste miejsce w najnowszym rankingu WTA. Wyprzedzają ją: Aryna Sabalenka, Iga Świątek, Coco Gauff, Amanda Anisimova i Jelena Rybakina.