W 2025 roku Iga Świątek dotarła do półfinału Australian Open, wygrała Wimbledon i zwyciężyła w kolejnych dwóch turniejach o niższej randze. Już za kilka dni reprezentantka Polski weźmie udział w kwalifikacjach do Billie Jean King Cup - one odbędą się w dniach 14-16 listopada w Gorzowie Wielkopolskim.

Co za słowa o Idze Świątek. Tak podsumowali jej sezon

Dla wielu tenisistek wyniki, które osiągnęła Iga Świątek w ostatnim sezonie, byłyby najlepszymi w ich karierze. A dla reprezentantki Polski? Cóż, w ostatnim roku dużo mówiło się o tym, że przechodzi kryzys - i zauważyły to również zagraniczne media.

"Rok 2025 był czasem postrzegany jako 'słabszy' dla Świątek, choć fakt, że nawet w takim sezonie udało jej się zdobyć tytuł wielkoszlemowy, świadczy o jej wielkości" - pisze portal tennis365.com.

"Droga Polki do szóstego tytułu wielkoszlemowego na Wimbledonie - gdzie w finale pokonała Anisimową 6:0, 6:0 – była jedną z najbardziej imponujących w tym roku. Później wygrała również turniej WTA 1000 Cincinnati Open i WTA 500 Korea Open" - wymieniają jej sukcesy. Ostatecznie za rok 2025 serwis wyżej ocenił tylko Arynę Sabalenkę.

Trochę mniej entuzjastycznie podchodzi do tego sezonu Igi Świątek portal puntodebreak.com, który pisze o "nieoczekiwanym błysku, który rozjaśnia ogólną ciemność".

"Gdyby ktoś powiedział, że polska tenisistka zdobędzie tylko jeden tytuł wielkoszlemowy i to właśnie na Wimbledonie, to najpewniej nikt by w to nie uwierzył. Kiedy wydawało się, że osiągnęła dno zarówno pod względem sportowym, jak i psychicznym, pokazała swoją magię na trawie w Londynie i uratowała sezon, w którym pojawiło się wiele zastrzeżeń dotyczących jej gry" - stwierdza serwis, który również za lepszą tenisistkę w obecnym roku uznał tylko Arynę Sabalenkę.

Idze Świątek nie udało się odnieść sukcesu na ostatnim ważnym turnieju w tym roku - podczas WTA Finals polska tenisistka nie dała rady wywalczyć awansu z grupy. Świątek podczas tych zawodów wygrała tylko mecz Madison Keys (6:1, 6:2).