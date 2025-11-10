Djoković mówi o końcu kariery! Wszyscy kibice czekali na tę informację

Trzy legendy tenisa: Szwajcar Roger Federer, Hiszpan Rafael Nadal oraz Szkot Andy Murray zakończyli już sportowe kariery. Wszyscy kibice tenisa zastanawiają się, kiedy pas powie zwycięzca największej ilości turniejów wielkoszlemowych (24.) - Serb Novak Djoković.

Novak Djoković zdradził, kiedy chciałby zakończyć karierę

Novak Djoković ma już 38 lat, a ostatni turniej wielkoszlemowy wygrał ponad dwa lata temu - we wrześniu 2023 roku (US Open). W tym sezonie wygrał dwa turnieje, ale mało prestiżowe - w Genewie (w finale pokonał Huberta Hurkacza 5:7, 7:6, 7:6) oraz w ten weekend - w Atenach.

- Moim życzeniem jest zakończyć sportową karierę, niosąc serbską flagę na igrzyskach olimpijskich w 2028 roku. Nie wiem jednak, czy dotrwam do tego momentu. Są rzeczy, na które nie mam wpływu. Przez całą karierę staram się wszystko planować z kilkuletnim wyprzedzeniem. Skoro osiągnąłem wszystkie możliwe cele, powiedziałem o tych igrzyskach, bo chciałbym grać jeszcze przez kilka lat - powiedział Novak Djoković w rozmowie z serbskim "Sportklub".

Na pewno to odważna deklaracja Novaka Djokovicia. Na igrzyskach w Los Angeles Serb będzie miał bowiem aż 41 lat!

Serb przyznał też, że sam będzie wybierał sobie turnieje, w których będzie grał i nie będzie się nikogo radził.

- Staram się być tak zdrowy, jak to tylko możliwe, aby grać, ile i gdzie chcę. Nigdy nie podążałem za trendami ani za opiniami ludzi, którzy uważają, że powinienem występować w określonych turniejach. Nie zamierzam tego robić. Zasłużyłem sobie na prawo, by robić to, co chcę - dodał Djoković.

Serb w tym roku wygrał 39 spotkań i miał 11 porażek.