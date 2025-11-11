Ostrzeżenie dla Świątek. Były trener Williams: "To przełom w jej karierze"

2 - z tyloma zwycięskimi turniejami zakończyła sezon 2025 Amerykanka Coco Gauff. 21-letnia tenisistka wygrywała wielkoszlemowy Roland Garros oraz imprezę w Wuhan. Przegrywała za to finały turniejów w Madrycie oraz Rzymie.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Ostrzeżenie dla Igi Świątek. Były trener sióstr Williams zapowiada. "Następne dwa miesiące to przełom w jej karierze"

Rick Macci, były trener m.in. sióstr Sereny i Venus Williams oraz Rosjanki Marii Szarapowej przyznał w mediach społecznościowych, że następne dwa miesiące będą przełomowe w karierze Coco Gauff. Zdradził też, co musi poprawić Amerykanka.

„Następne dwa miesiące to przełom w karierze Coco Gauff i jej rozwoju. Jej serwis jest na dobrej drodze i nie zamierza spoglądać wstecz. Ale w forhendzie potrzebuje więcej mocy. Musi zmienić kąt zgięcia łokcia przy zamachu, a rakieta powinna wychodzić na zewnątrz, a nie do środka. Jeśli wypracuje sobie światowy forhend, będzie w stanie dać z siebie wszystko. Czas pokaże, co będzie" - napisał Macci w serwisie X.

Coco Gauff w tym sezonie miała gigantyczny problem z serwisem. Najlepiej świadczą o tym liczby. Gauff popełniła aż 431 podwójnych błędów serwisowych - najwięcej w światowym tourze. Druga w tym zestawieniu Rosjanka Jekatierina Aleksandrowa miała 300 podwójnych błędów (Iga Świątek na 12. miejscu - 235 błędów).

Gauff jeszcze do sierpniowego turnieju wielkoszlemowego US Open miała gigantyczny problem z serwisem. Potem sytuacja nieco się polepszyła, gdy trenera Matta Daly'ego zastąpił ekspert od biomechaniki - Gavin MacMillan. Po jego zatrudnieniu Gauff popełniała nieco mniej podwójnych błędów serwisowych. W ostatnim turnieju WTA Finals miała ich kolejno: 17 w przegranym 3:6, 7:6, 2:6 starciu z Jessicą Pegulą (USA, 6. WTA), 3. w wygranym meczu 6:3, 6:2 z Jasmine Paolini (Włochy, 8. WTA) i 6. w przegranym 6:7, 2:6 pojedynku z Aryną Sabalenką (Białoruś, 1. WTA).

Zobacz także: Iga Świątek traci sponsora. Dwa lata i koniec

Gauff sezon 2025 zakończyła z bilansem: 49 zwycięstw i 16 porażek.